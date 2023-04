Moglie Hakimi chiede divorzio e assegni, ma ex Inter risulta nullatenente/ Il motivo…

Una storia d’amore arrivata al capolinea. L’attrice spagnola Hiba Abouk nonché moglie di Achraf Hakimi ha chiesto nelle scorse settimane il divorzio e sperava di ottenere dei cospicui assegni di mantenimento, ma il Tribunale le ha riservato una sorpresa: il calciatore ex Inter e Real Madrid è nullatenente. Una rivelazione che, come riportato da First Mag, l’ha lasciata piuttosto perplessa. Il classe 1998 infatti è attualmente tesserato del Paris Saint-Germain e guadagna ben 14 milioni lordi all’anno.

Il calciatore tuttavia pare che abbia trovato un espediente proprio per evitare che le sue finanze fossero intaccate da eventuali procedimenti giudiziari. Tutti i suoi beni (immobili, auto e persino conti in banca) sono stati infatti intestati alla madre, la signora Fatima, che secondo quanto afferma il suo avvocato si occupa di gestire interamente i suoi affari. Una scelta che adesso si rivela lungimirante. I legali di Hiba Abouk, però, adesso sono all’opera per trovare un modo per ottenere gli assegni di mantenimento che spettano alla donna e ai loro due figli, Amín e Naìm, nati rispettivamente nel 2020 e nel 2022.

Moglie Hakimi chiede divorzio e assegni, ma ex Inter risulta nullatenente: la fine della relazione

Il matrimonio tra Achraf Hakimi e la moglie Hiba Abouk, che adesso chiede divorzio e assegni cospicui nonostante il calciatore risulti nullatenente, è giunto ai titoli di coda ormai da diverse settimane. Ad annunciarlo è stata proprio l’attrice spagnola sui social network. “La realtà è che qualche tempo fa, dopo averci pensato a lungo, io e il padre dei miei figli abbiamo preso la decisione di porre fine alla nostra relazione, molto prima degli eventi in cui sono stata coinvolto dai media e dei quali sono totalmente ignara”, ha scritto.

I fatti a cui la donna fa riferimento consistono nelle accuse di stupro che una ragazza ha rivolto al calciatore del Paris Saint-Germain alla fine dello scorso febbraio. La ventitreenne afferma di essere stata violentata nell’abitazione del classe 1998 a Parigi mentre il resto della famiglia era in vacanza a Dubai. Il diretto interessato, tuttavia, nega il coinvolgimento, sostenendo di essere vittima di una “tentata estorsione”. L’ex Inter e Real Madrid, insomma, dovrà nel futuro prossimo vedersela con le autorità giudiziarie.











