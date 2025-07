Moglie Hulk Hogan, chi è Sky Daily: la terza donna della vita del wrestler è una contabile e maestra di yoga

Sky Daily è stata la terza moglie Hulk Hogan, la donna che ha vissuto da vicino gli ultimi anni di vita del wrestler. Nel corso della sua storia, Hulk Hogan non si è fatto mancare niente neanche dal punto di vista sentimentale, visto che prima delle terze nozze celebrate nel 2023 ha vissuto altri due matrimoni, quello con Linda Claridge dal 1983 al 2009 (dal loro amore sono nati anche i figli Brooke e Nick), poi la seconda vita con Jennifer, dal 2010 al 2021. Nel 2022 è invece arrivata Sky Daily nella vita di Hulk Hogan, i due si sarebbero conosciuti grazie a degli amici comune durante una permanenza a Los Angeles.

Poi, pochi mesi dopo, la decisione si convolare a nozze. Nella vita la moglie Hulk Hogan, Sky Daily, oggi 47 anni, lavora come contabile ma anche istruttrice di yoga e ha dei figli da un precedente matrimonio. Anche grazie all’aiuto della donna, Hulk Hogan è riuscito a migliorare la sua vita negli ultimi anni, riuscendo a debellare l’alcol e a modificare le abitudini alimentari dopo diversi gravi problemi di salute.

Moglie Hulk Hogan, le nozze di lusso con Sky Daily

La vita del wrestler più amato di tutti i tempi nel 2023 è stata segnata dal terzo matrimonio con Sky Daily. La cerimonia di lusso ha dato il via alla terza vita sentimentale dell’ex wrestler, con il Corriere dello sport che aveva riportato dei dettagli curiosi direttamente dalla cerimonia che si è tenuta:

“Gli sposi si sono scambiati fedi nuziali del valore di 500mila dollari. Hulk ha sfoggiato per l’occasione uno smoking nero mentre la moglie ha optato per il classico abito bianco lungo” si legge riguardo ad Hulk Hogan e al matrimonio andato in scena nel 2023.

