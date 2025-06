Nei giorni trascorsi all’Isola dei famosi, il noto giornalista e scrittore Mario Adinolfi ha parlato in alcune occasioni anche del rapporto con la moglie, la donna della vita con la quale ha vissuto momenti felici e complicati. Ma resta una presenza speciale, in passato è stata la stessa Silvia Pardolesi, moglie di Mario Adinolfi, a raccontare anche i momenti più complicati vissuti con l’uomo al suo fianco, ma che sono riusciti a sorpassare. E così la chiamata dall’Isola dei famosi si è rivelata una grande possibilità per fare i conti anche con il presente: “Veniamo da un periodo complicato a livello familiare e ho pensato che anche per lui fosse giusto per se stesso ritrovarsi, pulire la mente da tanti pensieri che abbiamo avuto a casa” le sue parole.

Riguardo invece all’avventura che Mario Adinolfi ha deciso di affrontare all’Isola dei famosi, la donna ha svelato: “Sono molto fiera che abbia deciso di mettersi in gioco, è una persona molto sicura di se, buttarsi in mezzo ad un ambiente ostile a maggior ragione per lui è qualcosa di grande”.

Moglie Mario Adinolfi, il pensiero di Silvia Pardolesi sull’amore

Nel corso dei vari interventi e delle interviste realizzate nel corso degli anni, la moglie di Mario Adinolfi ha parlato del rapporto vissuto con il marito in tanti anni soffermando anche su temi più intimi, come quello riguardante sesso e figli. A tal proposito la moglie di Mario Adinolfi ha svelato: Il ses*o è un tabù in una coppia cattolica? E’ sbagliato pensarlo, anzi le coppie cattoliche sono quelle che fanno più figli” ha chiarito la moglie di Mario Adinolfi sull’amore con l’attuale concorrente dell’Isola dei famosi.

Vedremo se la distanza di queste settimane riuscirà a dare anche dei nuovi stimoli alla coppia, che sembra aver vissuto una fase complicata qualche tempo fa, e adesso sembra più pronta che mai a rimettersi in gioco.