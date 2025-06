Moglie Massimo Bossetti, chi è Marita Comi: ha cresciuto i tre figli senza il marito. La confessione sui tradimenti

Chi è la moglie di Massimo Bossetti? Marita Comi, la donna della vita dell’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio è finita più volte al centro delle cronache dopo la condanna inflitta al muratore.

Oggi è una donna di 45 anni che si è ritrovata a fare i conti con varie problematiche e soltanto a fatica è riuscita a trovare un lavoro per mantenere i suoi tre figli dopo l’arresto del marito.

Nonostante le prove ritenute valide, la moglie Massimo Bossetti ha difeso in più occasioni il marito definendolo innocente e sconosciuto alla vicenda che ha visto uccisa la giovanissima Yara Gambirasio nel 2010.

Durante il processo di Bossetti, sono spuntate a galla delle rivelazioni spiazzanti, con il pm che rivelò allo stesso Bossetti i tradimenti della moglie in passato. Dopo aver appreso la notizia tentò il suicidio in carcere, come contorno di una storia che ne ha vissute davvero di ogni genere nell’arco degli anni.

Marita Comi, la rivelazione della moglie di Massimo Bossetti sui tradimenti

Dopo la confessione racconta in aula di tribunale, Massimo Bossetti ebbe un incontro con la donna in carcere, che ammise i tradimenti ai danni del marito. Proprio riguardo all’accaduto, Massimo Bossetti ha confessato:

“Quando mi hanno detto dell’infedeltà di mia moglie, mi sono gelato. Cosa c’entrava dire cose private in un’aula pubblica? Il giorno dopo ho visto mia moglie. Le chiesi di dirmi la verità” h ha raccontato riguardo all’incontro avvenuto con la moglie confessando di aver avuto degli attimi di poca lucidità una volta raccolta la rivelazione.

La donna confermò anche pubblicamente le relazioni extraconiugali e i tradimenti al marito Massimo Bossetti. Marita Comi per il resto ha cercato di crescere i figli, con il primogenito Nicolas che avrebbe declinato anche delle ricche offerte da programmi come il Grande Fratello.