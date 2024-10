Moglie Paolo Sorrentino, chi è Daniela D’Antonio: un rapporto speciale

Tra gli ospiti di questa sera domenica 12 ottobre 2024 a Che tempo che fa troveremo Paolo Sorrentino, il celebre e premiato regista che vanta un curriculum di tutto rispetto. E tra i segreti della vita del regista troviamo Daniela D’Antonio, una donna dalla grande forza che ha contribuito al successo dell’uomo e alla crescita personale di Paolo Sorrentino: “Quando l’ho conosciuto Paolo era un ragazzo malinconico, preferiva e amava stare da solo, l’ho spinto a diventare più sociale, a stare tra gli altri, a uscire dalla sua solitudine” ha confessato in una intervista rilasciata tra le colonne del magazine Panorama.

Presentando il libro Il Divo, Paolo Sorrentino si è espresso dedicando parole importanti: “Daniela mi ha salvato, è stata il motore e la guida della mia vita” le parole del regista premiato con pellicole di grande successo come La grande bellezza.

Riguardo al suo modo di vedere il lato artistico, Paolo Sorrentino si è espresso sul mondo del cinema con una simpatica battuta durante la presentazione del suo film in concorso a Cannes, Parthenope: “A me il cinema non piace quindi cerco di fare tutto il più velocemente possibile” ha scherzato ammettendo in realtà come la sua passione per il cinema sia in realtà molto forte.

E questa sera a Che tempo che fa, Paolo Sorrentino, che ha vissuto una vita non priva di situazioni drammatiche, tornerà a parlare della sua carriera ricca di trascorsi positivi, soddisfazioni e premi. In una intervista concessa a Il Fatto Quotidiano, Paolo Sorrentino ha svelato riguardo al cinema: “Preferisco non vedere i film degli altri, perché se ne vedo uno bello mi deprimo, se ne vedo uno brutto è peggio, ché mi esalto e penso che sto facendo un capolavoro” ha rivelato il rinomato regista che ritroveremo oggi sul piccolo schermo.