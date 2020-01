Moglie partorisce papà sviene in sala parto/ Neomamma scoppia a ridere e fa un selfie

L’emozione di mettere al mondo un figlio può essere così tanta da perdere i sensi: questo è quanto accaduto ad un genitore nelle scorse ore, scena immortalata dalla moglie con un selfie che è diventato virale. La mamma partorisce, il papà sviene per l’emozione tanto da richiedere l’intervento di altri medici: una situazione che ha divertito la donna a tal punto da prendere il cellulare e scattare una fotografia. Al fianco della sua compagna per darle sostegno in un momento bello ma duro come il parto di un piccolo, l’uomo non ce l’ha fatta a resistere e si è reso necessario l’intervento di alcuni ostetrici per aiutarlo a riprendersi. Come dicevamo, il selfie è diventato virale nel giro di poche ore e ci sono commenti di tutti i tipi. C’è chi si “fa beffe” del neopapà e chi invece lo comprende, ma un’utente è netta: «Questa foto spiega il motivo per cui siamo noi a dare la vita, siamo senza dubbio più forti».

PAPA’ SVIENE IN SALA PARTO: IL RACCONTO DI GORDON RAMSAY

Il neopapà di cui vi abbiamo parlato non è l’unico ad essere svenuto in sala parto per l’emozione. La fattispecie ha colpito anche un vip come Gordon Ramsay, chef protagonista in televisione tra Masterchef Usa e Hell’s Kitchen. E’ stato lo stesso Ramsay a raccontare quanto accadutogli nel corso del parto del quintogenito nato ad aprile scorso: «La mia compagna Tana non mi ha mai voluto con lei in sala parto, mi ha sempre detto: “Non voglio che tu mi veda in quello stato, vattene”. Questa volta però ero lì e ho fatto una figuraccia: sono svenuto, sono letteralmente caduto a terra». Lo chef ha poi aggiunto: «Ero seduto lì vicino e quando hanno tirato fuori Oscar da quel taglio che avevano fatto sulla pancia di mia moglie e poi me lo hanno messo in braccio e ha cominciato a piangere ho avuto un mancamento, sono caduto all’indietro ma fortunatamente l’infermiera mi ha afferrato».

