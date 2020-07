MOGLIE RAFFAELE CUTOLO: “MEGLIO LA SEDIA ELETTRICA DEL 41-BIS”/ “Curate mio marito”

Chiede che il marito venga curato e sostiene che anche la sedia elettrica sia meglio del 41-bis: a parlare è Immacolata Iacone, moglie di Raffaele Cutolo, fondatore e capo della Nuova Camorra Organizzata, sottoposto al carcere duro dal 1992. Intervenendo al Consiglio Direttivo di “Nessuno tocchi Caino-Spes contra Spem” dal titolo “41-bis: monumento speciale della lotta alla mafia, fossa comune di sepolti vivi”, come riportato da AdnKronos, la moglie di Cutolo ha dichiarato: “Ho incontrato mio marito in carcere a Parma un mese fa, era previsto un colloquio normale attraverso il vetro, ma mi sono ritrovata davanti una persona 90enne con una bottiglia in mano, non parlava, non dava segni, è stato bruttissimo vederlo in quelle condizioni. Mia figlia (di 12 anni, ndr) non si è sentita bene, non ha voluto restare più di tanto, e siamo andati via perché era inutile parlare con una persona che non alzava gli occhi, non riusciva a portare la bottiglia alla bocca, una persona che non rispondeva quando lo chiamavamo“. Immacolata Iacone ha proseguito: “Io ho visto una registrazione di Provenzano, almeno lui alzava la cornetta, mio marito non ha alzato neppure gli occhi. Poi ci hanno mandato fuori perché ha buttato la bottiglia a terra, si è rovesciato un bicchiere di acqua addosso. Non riusciamo ancora a capire perché sta in quelle condizioni, e perché sta ancora in carcere. Io non dico di portarlo a casa, ma almeno in un posto dove venga curato“.

MOGLIE RAFFAELE CUTOLO: “MEGLIO LA SEDIA ELETTRICA DEL 41-BIS”

La moglie di Raffaele Cutolo ha insistito affinché al marito vengano concesse le cure del caso: “Lui ha problemi seri. Chiedo che sia curato, umanitariamente una persona deve essere curata, anche se lui sta pagando le sue pene, ma fatelo curare […]. Giustamente mio marito sta pagando, ma lui con Dio ha detto basta, e non è giusto che si debba pentire per farlo curare. Anche se lì lo curano, non lo curano come si dovrebbe. Portatelo dove si possa curare […]. Vale per tutti quelli al 41bis. Il carcere di Parma è un cimitero di vivi, stiamo solo aspettando che lui esca coi piedi davanti, come Provenzano e Riina, li hanno fatti uscire morti, stanno aspettando che anche Cutolo esca morto da lì?“. Se è questo l’obiettivo, ha concluso la moglie del boss di Ottaviano, “allora mettete la sedia elettrica, così noi della famiglia non soffriamo più, perché noi soffriamo di più, loro devono scontare una pena, ma noi che peccato abbiamo fatto?“



