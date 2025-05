Chi è Maria Lina Carreri, moglie di Shel Shapiro

La vita di Shel Shapiro è stata segnata da un grande dolore, oltre alle tante soddisfazioni raccolte negli anni di carriera. La moglie Shel Spiro, Maria Lina Carreri, infatti si tolse la vita tanti anni fa, gettando nello sconforto già totale il cantante e produttore discografico. La donna è morta nel 1992, facendo sprofondare suo marito e sua figlia Michelle Malindi in un periodo buio e molto complicato. Maria Lina Carreri e Shel shapiro sono convolati a nozze nel 1969. Dalla loro unione è poi venuta al mondo Malindi Michelle.

Il matrimonio si è però interrotto bruscamente per un terribile episodio. Il 3 novembre 1992 Maria Lina Carreri si è tolta la vita inalando il gas di scarico della sua auto. Un evento che chiaramente fece sprofondare nel baratro lo stesso Shel Shapiro, che negli anni ha colto l’occasione per parlare della sua drammatica perdita.

Moglie Shel Shapiro, il drammatico lutto: “E’ stato come essere investito”

L’addio alla moglie Maria Lina Carreri è stato uno spartiacque della vita di Shel Shapiro. La malattia subdola, la depressione che l’ha travolta negli ultimi anni è stata pagata a prezzo carissimo anche dallo stesso cantante, che ha parlato così del lutto che lo ha colpito da vicino negli anni ’90.

“Per me è stato come essere investito da un treno. Tutte le spiegazioni del mondo non sono sufficienti per comprendere un gesto così estremo”. Maria Lina Carreri era affetta da una grave forma depressiva. Shel Shapiro aveva infatti spiegato: “Era dentro un dolore così invasivo da divorarla giorno per giorno. Era come se gli anni della felicità, di una donna bella e intelligente, fossero spariti. Lasciandola sola e inerme”.

