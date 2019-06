MOGLIE TRADITA PICCHIA A SANGUE AMANTE DEL MARITO/ Spedizione punitiva con i figli

Una spedizione punitiva in piena regola quella compiuta a Chioggia da una donna accompagnata dai suoi due figli minorenni e da un’amica per picchiare l’amante del marito. “Rovinafamiglie, sei l’amante di mio marito, ma te la faccio pagare io”: sono state più o meno queste le frasi urlate sabato mattina dalla moglie tradita all’indirizzo della rivale d’amore, in quello che di fatto si è tramutato in un vero e proprio agguato. La vittima dell’aggressione è stata raggiunta infatti all’interno della propria abitazione alla casa del pescatore di Chioggia. Il gruppetto, come riportato da Il Gazzettino, ha prima suonato alla porta poi, appena il marito di lei ha aperto, è passata all’azione. I due ragazzi (lui 17enne, lei 15enne) si buttavano sull’uomo per impedirgli di intervenire, le due donne scaricavano calci e pugni sulla fedifraga.

MOGLIE TRADITA PICCHIA A SANGUE AMANTE DEL MARITO

Una violenza inaudita quella riservata alla donna, ospite oggi di Pomeriggio 5:”Io avevo una relazione con un uomo sposato da un anno e mezzo. Loro mi hanno aggredito rompendomi le costole: ho visto la moglie che ha preso un coltello. Sono rimasta in ospedale due giorni. Sembrava un branco di bestie. Il giorno prima avevamo avuto un chiarimento. Lei lo ha scoperto 15 giorni fa, ha trovato il secondo telefonino del marito. Però non è giustificabile quello che mi hanno fatto. Lui mi aveva sempre detto che se fosse venuto a galla avrebbe lottato contro tutti e avrebbe dato la vita per me, invece non si è messo proprio contro nessuno. Lui è rimasto con la moglie e i figli. Io ho preso le mazzate, tanta paura. Però doveva prendersela col marito, non solo con me!”.

