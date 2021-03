Moglie Uccio De Santis, chi è?/ Nome top secret, ma le figlie Simona e Roberta…

Chi è la moglie di Uccio De Santis, l’attore pugliese che nella puntata di Affari Tuoi in onda oggi, martedì 16 marzo, proverà ad indovinare le identità misteriose? Della vita privata di Uccio De Santis si sa davvero poco. Le uniche informazioni al riguardo parlano di un matrimonio e di due figlie, Simona e Roberta. L’attore, infatti, pur essendo molto presente sui social, non ama condividere foto della sua vita privata preferendo regalare ai propri followers foto e video del suo lavoro. Nella vita di Uccio De Santis, dunque, ci sono una moglie e due figlie che, tuttavia, non fanno parte del mondo dello spettacolo lasciando la scena unicamente ad Uccio De Santis che, in Puglia, è conosciutissimo per la sua ironia e comicità.

Uccio De Santis riservatissimo, ma tante donne accanto per lavoro

Difficile trovare informazioni sulla vita privata di Uccio De Santis il quale, tuttavia, è circondato da donne sia nella vita privata che nel lavoro. Oltre ad avere una moglie e due figlie, infatti, sono tante le colleghe con cui ha lavorato nel corso della carriera. Al suo fianco, infatti, ha lavorato anche una giovanissima Bianca Guaccero mentre tra le attrici con cui ha lavorato di più c’è Antonella Genga. Se, dunque, della carriera di De Santis si sa tutto, così non è della vita privata. Nessun indizio dai social dove si mostra solo o insieme ai colleghi diventati con il tempo dei veri amici. Uccio, dunque, svelerà qualche dettaglio in più sul suo privato durante l’indagine ai Soliti Ignoti?

