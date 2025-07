Mogol è legato sentimentalmente alla moglie Daniela Gimmelli, ma per anni ha avuto un sodalizio artistico con Lucio Battisti: perché hanno litigato?

Una della coppie artistiche più famose della musica italiana è senza dubbio quella composta da Lucio Battisti e Mogol: il primo un genio della musica mentre il secondo un paroliere straordinario. Hanno regalato canzoni memorabili che ancora adesso fanno scuola e risultano insuperabili. Entrambi hanno sempre trovato nella musica e nell’amore una ragione di vita, che hanno protetto del mondo feroce del gossip.

Se da una parte il cantante è sempre stato legato a Grazia Letizia Veronese, il paroliere ha trovato nella moglie Daniela Gimmelli un porto sicuro nonostante i 34 anni di differenza d’età che li separano. I due stanno insieme dal 2007 e prima di lui è stata legata sentimentalmente a Domenico Modugno. Prima di lei, però, è stato sposato due volte: la prima volta con Serenella De Pedrini e la seconda volta con Gabriella Marcuzzi.

Mogol e la rottura con Lucio Battisti: cos’è successo

Quando si parla di Mogol e Lucio Battisti non possono non venire in mente le canzoni che hanno partorito insieme e che hanno conquistato le classifiche italiane per anni, ma anche la fine del loro sodalizio artistico vissuto dai fan come un vero e proprio lutto. Ma cos’è successo? Cosa si nasconde dietro questa loro rottura?

Negli anni ‘80, secondo quanto si legge in giro, i due hanno litigato e poi rotto per delle questioni economiche. Stando a quanto si legge in un’intervista del paroliere al quotidiano Corriere della Sera “fu una questione di equità. Lui otteneva due terzi dei diritti, io un terzo. Gli chiesi di dividere in parti uguali. Sembrava d’accordo, ma il giorno dopo cambiò idea e quindi gli dissi che non avrei più lavorato con lui”.

