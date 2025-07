Nato nel 1936 a Milano, Mogol è tra gli autori e parolieri della musica italiana più importanti. A lungo ha collaborato con Lucio Battisti, scrivendo per lui tantissimi brani di grandissimo successo. Allo stesso modo ha scritto per Adriano Celentano, Fausto Leali, Little Tony, Rino Gaetano, Renato Zero e ancora Mango, Riccardo Cocciante e tanti altri ancora. Mogol, all’anagrafe Giulio Rapetti, cominciò la carriera come autore seguendo le orme del padre, che allo stesso modo scriveva testi per artisti dell’epoca. Dopo aver proposto alla SIAE una serie di nomi d’arte, scoprì che quello scelto era stato Mogol: “Mi prese un colpo – ha raccontato più avanti – perché era il nome del generale delle giovani marmotte di Qui, Quo Qua”.

EVA CASSIDY/ “Walkin’ After Midnight”: a lezione di canto

Dunque, è cominciato tutto come uno scherzo ma ben presto la sua carriera è decollata, con grandissimi successi. Per ben due volte Mogol ha vinto il Festival di Sanremo come autore: una volta con Bobby Solo, al seconda con Cocciante, molti anni più avanti. L’incontro in grado di cambiare la sua vita è stato però quello con Lucio Battisti, conosciuto nel 1965. I due hanno lavorato insieme a lungo, scrivendo insieme brani fino al 1980.

Chi è Giorgia, la cantante ospite a Che Tempo Che Fa dopo polemiche Sanremo/ Il successo del brano "La cura"

Mogol, chi è: l’amore con Daniela Gimmelli

Mogol ha avuto una vita sentimentale molto ricca. Dalla prima moglie, Serena De Pedrini, ha avuto tre figli, mentre da Gabriella Marazzi ha avuto il suo quarto figlio. Tra i quattro figli di Mogol c’è anche Alfredo Rapetti, conosciuto come Cheope: anche lui ha seguito le orme del padre, scrivendo testi per grandi artisti. Attualmente Mogol è sposato con Daniela Gimmelli, conosciuta nel 2001 al CET, associazione no-profit da lui fondata. I due si sono sposati nel 2007. Dalla moglie, che di mestiere fa l’attrice, Mogol non ha avuto figli: le nozze, infatti, sono arrivate quando Mogol aveva già settant’anni, mentre il primo incontro un paio di anni prima.