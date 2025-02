La puntata odierna de La Volta Buona mette il focus anche oggi su quanto accaduto a Sanremo 2025 e in particolare sulle recenti dichiarazioni di un noto paroliere a proposito del risultato di Giorgia sul palco dell’Ariston. Stiamo parlando di Mogol che – come raccontano nello studio di Caterina Balivo – ospite ad Un giorno da pecora avrebbe commentato la performance della cantante con argomentazioni piuttosto pungenti e per certi versi anche criptiche.

“Mi sembra di aver già detto che ho visto la Juventus al posto di Sanremo; però ho sentito una canzone molto bella che è quella di Cristicchi…”, inizia così Mogol nel suo intervento ad Un giorno da pecora, in una certo senso quasi snobbando quanto accaduto a Sanremo 2025. Il paroliere ha però offerto un giudizio mirato su quanto fatto da Giorgia sul palco dell’Ariston. “Dico il mio parere, mi piacerebbe – e sarebbe un’offerta gratuita – che facesse un corso da noi; ha una voce fantastica però secondo me canta come 30 anni fa, usa troppo la voce”.

Valerio Scanu ‘stronca’ il giudizio di Mogol su Giorgia: “E’ poco credibile…”

Le parole di Mogol hanno diviso gli ospiti presenti a La Volta Buona anche se nella totalità nessuno ha messo in discussione il carisma di Giorgia. In particolare spicca il parere di Valerio Scanu che sembra non aver gradito particolarmente le argomentazioni del paroliere sulla performance della cantante a Sanremo 2025: “Sembra che saper cantare nel 2025 sia una colpa, forse dovrebbe farsi consigliare meglio… Diventi poco credibile, come si fa a dirle una cosa del genere. Canta sicuramente bene ma non mi sembra una voce antica”. II concorrente di Ora o mai più ha poi rincarato la dose sfruttando l’assist per lanciare una stoccata ad alcuni colleghi: “Il problema è che oggi c’è l’autotune, arrivano con i follower, Tik Tok e quindi cantare bene non serve…”.