Mohammed Al-Fayed, è morto l’uomo dei grandi magazzini Harrods/ Fu padre di Dodi, amore di Lady Diana

E’ morto Mohamed Al-Fayed, chi era il “volto” degli Harrods e padre di Dodi Al-Fayed, il nuovo amore di Lady Diana

E’ morto all’età di novantaquattro anni Mohammed Al-Fayed. L’imprenditore egiziano era uno dei miliardari più longevi al mondo. Divenne famoso per essere il padre di Dodi Al-Fayed, nuovo amore di Lady Diana dopo la rottura con Carlo. Nel corso degli anni, l’uomo di affari egiziano ha scritto pagine molto importanti nei suoi business, accumulando una fortuna ed investendo con lungimiranza i suoi capitali. Mohammed Al-Fayed è stato il proprietario dei famosissimi magazzini Harrods a Londra ed è stato anche il patron del Fulham, squadra di calcio inglese.

Tra le sue numerose proprietà anche il Ritz Hotel di Parigi. La morte dell’uomo di affari arriva a quasi ventisei anni di distanza dall’incidente automobilistico in cui a Parigi persero la vita il suo figlio maggiore e la principessa Diana. A proposito di questo episodio, il miliardario ha sempre sospettato di un coinvolgimento, mai provato, dei servizi segreti britannici.

Mohamed Al-Fayed, la vita privata e i grandi successi nel business: dai grandi magazzini Harrods all’acquisto del Fulham

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che nel 1954 sposò Samira Kashoggi. Dal matrimonio con la sua compagna, non passò molto tempo dal lancio della sua compagnia di spedizioni che in pochi anni raggiunse un notevole successo in tutto il mondo. La carriera dell’egiziano Mohamed Al-Fayed trovò la vera svolta quando cominciò a lavorare come consulente finanziario del sultano del Brunei nel 1966.

Nel 1974 l’arrivo in Gran Bretagna, dove undici anni dopo concretizza l’acquisto dei grandi magazzini Harrods a Londra, gestiti brillantemente fino al maggio 2010. Al-Fayed quindi arrivò a cedere la proprietà per 1,5 miliardi di sterline alla Qatar Investment Authority. Nel 2013, invece, la cessione della sua squadra di calcio, il Fulham, venduto al magnate pakistano Shahid Khan.

