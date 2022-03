Moige vs Gf Vip: “Pornografia dei sentimenti”/ “Sophie-Alessandro dinamica violenta”

Il Moige si è scagliato contro il Grande Fratello Vip: la vicepresidente Elisabetta Scala, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha criticato aspramente le dinamiche del reality show. “È una pornografia dei sentimenti e i protagonisti sono degli adulti poco risolti”, queste le sue parole.

Da mesi ormai il programma di Alfonso Signorini è oggetto di polemiche, in quanto viene ritenuto da molti un veicolo di trasmissione di messaggi poco educativi. Ciò è anche il frutto di una politica permissiva che gli autori hanno scelto di adottare in questa edizione. Le uscite fuori luogo e i toni accesi degli inquilini della casa più spiata d’Italia, infatti, sono stati infatti accettati, mentre nel corso delle altre annate era bastato poco per essere squalificati. Le sanzioni, in tal senso, sono quasi state abbandonate del tutto. I casi di questo genere sottolineati dal Movimento Italiano Genitori, in tal senso, non sono pochi.

Moige vs Gf Vip: “Pornografia dei sentimenti”. Il caso Alessandro e Sophie

Il Moige, nel definire il Grande Fratello Vip una “pornografia dei sentimenti”, ha portato a rapporto alcuni casi specifici. La vicepresidente Elisabetta Scala, nel corso dell’intervista a Nuovo, ha parlato in particolare del rapporto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La ragazza, secondo lei, sarebbe “vittima di una dinamica violenta”. L’ex tentatore, proprio per il suo atteggiamento, qualche puntata fa è stato condannato alla nomination.

E sul triangolo composto da Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli: “Siamo di fronte a un narcisista manipolatore e si tratta di un uomo conteso da due donne e non il contrario”. Infine, una critica pesante dal Movimento Italiano Genitori è arrivata anche nei confronti di Miriana Trevisan, che dopo avere avuto un flirt con Nicola Pisu ha dato inizio ad una storia d’amore con Biagio D’Anelli: “Credo sia poco opportuna. Certi sentimenti non vanno sbandierati”, ha concluso.

