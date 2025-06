Sono trascorsi ormai dieci anni dalla morte di Moira Orfei, la regina indiscussa del mondo del circo. Tanti, come possiamo immaginare, sono i beni lasciati in eredità dalla donna tra cui pellicce importanti, gioielli e tutti i costumi di scena. Pare che il 10 giugno 2025 tutto ciò verrà messo all’asta da Bolli & Romiti a Roma, dopo una decisione del figlio Stefano Orfei che con la moglie Brigitta Boccoli ha scelto di proporre al pubblico i tesori della madre al fine di finanziare il circo che dopo tanto tempo si presenterà senza animali per stare al passo coi tempi.

Eppure c’è qualcuno che dopo la notizia è rimasto negativamente sorpreso. Si tratta dell’altra figlia di Moira Orfei, Lara, la quale ha dichiarato al Corriere della Sera di aver appreso la decisione dell’eredità all’asta solo dai giornali: “Sono caduta dal pero“, ha spiegato. Al momento la donna non vuole fermare l’asta con i beni della madre, ma ha tenuto a precisare di non aver dato il consenso a vendere in questa maniera ciò che apparteneva a Moira: “Nel mondo del circo non si fanno testamenti, i beni restano nella famiglia, nel circo. Ma nessuno ha mai certificato a chi appartenessero quegli oggetti“.

Lara su eredità della madre Moira Orfei: “Potrei incaricare un avvocato“

Lara Orfei, che ha seguito le orme della famiglia diventando circense e attrice, ha rilasciato un’amara intervista al Corriere della Sera, spiegando di aver ricevuto una doccia fredda quando ha saputo che Brigitta Boccoli e Stefano Orfei avevano deciso di organizzare un’asta con i tesori di Moira Orfei: “Se volessi, potrei incaricare un avvocato per accertarne la proprietà, ma non lo farò per rispetto verso i miei genitori“, ha continuato, delusa dal fatto che non è la prima volta in cui suo fratello fa di testa sua su quanto appartenuto alla loro cara mamma. Infatti, qualche anno fa aveva venduto alcuni gioielli senza renderla partecipe della sua decisione. Quello che addolora Lara è il fatto di non venire coinvolta nelle scelte che dopotutto riguardano sua madre. Come darle torto?