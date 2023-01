Moira Orfei, chi è e com’è morta/ Icona mondiale grazie a Dino de Laurentis

Com’è morta Moira Orfei

Moira Orfei avrebbe compiuto 90 anni lo scorso 21 dicembre, scomparsa per cause naturali il 15 novembre del 2015. La donna, che già nel 2006 aveva rischiato la vita a causa di un ictus, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Brescia. La circense si trovava nella città Lombarda con la sua compagnia, a dimostrazione della sua passione viscerale fino agli ultimi istanti della sua vita. Moira Orfei aveva 83 anni quando, proprio i suoi familiari, constatarono il decesso trovandola senza vita in casa.

Stefano Nones Orfei chi è?/ Domatore figlio di Moira Orfei "Aggredito da tigri, mi salvò.."

Chi è Moira Orfei

Nel corso della sua lunga carriera, Moira Orfei è riuscita a guadagnarsi l’onore di essere considerata la regina del circo grazie alla fama e ai successi della sua compagnia. La sua storia è iniziata già a 6 anni, destreggiandosi egregiamente sia come acrobata che come cavallerizza. Il circo di Moira Orfei nasce effettivamente dopo il matrimonio con Walter Nones nel ’61. I due gettarono le basi di quello che ad oggi è ancora lo spettacolo circense più celebre d’Italia e non solo. Sarà inoltre il marito ad introdurre l’arte dell’addestramento in dolcezza, cimentandosi poi lei stessa nelle attività con animali come tigri ed elefanti.

Stefano Orfei, chi è il figlio di Moira Orfei/ "Una volta al circo pensai 'ecco sono morto' "

Moira Orfei, dalla paura in Iran alla scoperta di Dino de Laurentis. Un’icona riconosciuta nel mondo.

Moira Orfei ha avuto una carriera ricca, completa, abbracciando anche altri settori separati da quello circense. Dal cinema alla televisione, è riuscita ad imprimere la sua tempra e il suo stile in maniera indelebile nella memoria popolare. Con il suo Circo di Moira Orfei, è riuscita infatti a superare i confini nazionali, affermandosi anche dal punto di vista della fama internazionale. Molti ricorderanno, tra le sue esperienze più singolari nel mondo, la quasi tragica esperienza in Iran.

Moira Orfei/ L'amore per Walter Nones, figlio Stefano "a 80 anni gelosa di papà"

Moria Orfei aveva scelto il territorio persiano nel ’97, quando la fama internazionale era già ampiamente consolidata. A causa di una rivolta di palazzo, la sua compagnia rischiò di ritrovarsi in una vera e propria guerra civile. Tutto il suo personale, compresi gli animali, furono tratti in salvo grazie al supporto navale ricevuto dall’italia. Moira Orfei è riuscita a forgiare la sua immagine anche nel mondo del cinema. Il primo a credere nelle sue potenzialità fu Dino de Laurentis, fondamentale per il suo percorso artistico e di stile. Dagli anni ’60 in poi ha collaborato con i più grandi: da Marcello Mastroianni a Ugo Tognazzi, passando per Nino Manfredi e più recentemente con Christian De Sica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA