Moira Orfei/ Il “figlio” Luca Alghisi racconta l’altro volto della Regina del circo

Toccherà al “figlio” Luca Alghisi oggi parlare dell’altro volto di Moira Orfei, quello più personale e intimo, quello che mostrava alla sua famiglia quando posava la maschera di donna in carriera, di successo, donna impenetrabile e dedita al lavoro. Il racconto intimo e personale andrà in scena nel corso della puntata di oggi di Domenica In in cui ci sarà anche un ricordo di Moira Orfei con Luca Alghisi, autore del libro “Come gli equilibristi – la mia vita con Moira”. Chi conosce la storia della Regina del circo conosce bene anche il nome di questo suo “figlio”, il ragazzo irretito e appassionato dal circo tanto da voler sfuggire da una situazione familiare difficile scrivendo proprio a Moira che lo accolse a braccia aperta, proprio come se fosse suo figlio. Inizierà da qui il racconto di Moira Orfei, attrice, conduttrice e circense morta a Brescia nel novembre di cinque anni fa circondata dall’affetto dei suoi cari e nella sua amata casa mobile.

Moira Orfei regina del circo e della sua famiglia

Il suo nome di battesimo era Miranda, ma per la sua carnagione scura e gli occhi neri è diventata “mora” e poi Moira come lo stesso Dino de Laurentis le ha consigliato. Suo padre era Riccardo Orfei, il celebre clown Bigolon, e sua madre Violetta Arata, anche lei circense. Fu all’età di sei anni che Moira calcò per la prima volta il suo palco come cavallerizza, lanciandosi poi anche nell’arte del trapezio e, infine, la nota domatrice di elefanti che tutti conosciamo. Da quel momento in poi si è aperta anche la carriera del cinema per lei tanto che nel suo curriculum ritroviamo decine di titoli di pellicole importanti e che hanno fatto la storia del cinema. Da 1961 era sposata con Walter Nones e il loro amore ha dato vita ai loro figli, Lara e Stefano. Cos’altro scopriremo di lei oggi pomeriggio in questo speciale omaggio a Domenica In?



© RIPRODUZIONE RISERVATA