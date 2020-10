Moira Orfei, mamma di Stefano Nones/ “Un vuoto devastante alla sua morte”

Moira Orfei è la madre di Stefano Nones Orfei, colui che ha raccolto la pesante eredità della madre in questo periodo difficile fatto di critiche alle famiglie del circo ma, soprattutto, per via del Covid che sta tenendo lontane le persone dagli spettacoli mandando sul lastrico i lavoratori sotto il tendone. Ormai cinque anni fa, all’epoca della morte della madre, lo stesso Stefano le scrisse una lunga lettera affidate alle pagine di Chi in cui si legge: “Me lo avevi chiesto tu, mamma. Mentre ero lì ho ricevuto una telefonata: “Stefano, torna. La mamma se n’è andata”. Quando sono arrivato nel tuo caravan, ho visto il tuo volto ed era sereno. Te ne sei andata senza soffrire. Ti sei semplicemente appisolata. Il dolore da gestire ora resta a noi, resta alla tua famiglia e ai tuoi amici”. Moira Orfei si è spenta nel 2015 a Brescia e per molti è ricordata come la regina del circo ma non è del tutto così.

Moira Orfei, mamma di Stefano Nones, morta cinque anni fa lasciando in eredità la passione per il circo

Miranda Orfei è nata da una famiglia di circensi e già all’età di sei anni, insieme alle cugine, era una famosa cavallerizza nei suoi show. Nel 1960 fondò il suo circo e lei stessa ne era la protagonista come acrobata, domatrice di elefanti, trapezista e anche cavallerizza e fu allora che, su consiglio di Dino De Laurentiis, cambiò il suo nome d’arte da Mora a Moira. Da quel momento in poi si è aperta anche la carriera del cinema per lei tanto che nel suo curriculum ritroviamo decine di titoli di pellicole importanti e che hanno fatto la storia del cinema.



