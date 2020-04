Moise Kean alla Roma?/ Calciomercato:nuovo tentativo per l’estate, magari in prestito

In vista della prossima finestra di calciomercato, in casa giallorossa si lavora per trovare una nuova punta che dia un po’ di respiro al titolarissimo Edin Dzeko e tra i tanti nomi vagliati, ecco che in questi giorni è tornata forte l’ipotesi di calciomercato dell’approdo di Moise Kean alla Roma per la prossima stagione. L’idea non è del tutto nuova visto che già nella precedente finestra invernale il nome del giovanissimo bomber italiano era stato a lungo accostato a Trigoria: pare dunque un nuovo ritorno di fiamma per il club della Lupa. Stando poi alle ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano dall’edizione odierna de Il Messaggero, pare che la dirigenza giallorossa sia addirittura pronta a lanciare un nuovo assalto al giovane attaccante già nella finestra estiva.

KEAN ALLA ROMA? AFFARE COMPLICATO PER LA LUPA

Sarà dunque un nuovo tentativo da parte della Roma per Moise Kean questa estate? Certo l’ipotesi di calciomercato solletica la curiosità dei tifosi della Lupa, che certo apprezzerebbero vedere più da vicino uno degli attaccanti giovani italiani dalle più rosee prospettive per il futuro. Una punta classe 2000 come Kean sarebbe infatti l’ideale come prossimo vice di Edin Dzeko, decisamente sovrautilizzato nell’ultima stagione. Pure però l’affare non si annuncia poi così semplice già sulla carta. Kean, ceduto dalla Juventus a titolo definitivo questa estate, all’Everton infatti potrebbe venir pure tentato dal ritorno in Italia, ma certo la dirigenza delle Toffees non sarà molto d’accordo. Anche se in Premier League l’attaccante non sta rendendo quanto previsto (26 presenze ma solo 864 minuti e appena un gol segnati a tabella), pure rimane una priorità per Carlo Ancelotti e il club: di certo il suo valore sul mercato sarà poi ben alto. Staremo a vedere.



