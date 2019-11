Moise Kean alla Roma?/ Il padre: “Spero giochi con Zaniolo. Su Sarri e l’Everton…”

Moise Kean alla Roma è più di una suggestione. Arrivato in estate dalla Juventus per poco meno di 28 milioni di euro, l’attaccante non sta trovando spazio nell’Everton di Marco Silva: 9 apparizioni in Premier League per un totale di 288 minuti, troppo poco per un giovane delle sue qualità. Non è mai sfociato l’amore con il manager portoghese, che lo ha anche escluso nell’ultima partita per un ritardo all’allenamento. Ed ecco l’ipotesi giallorossa: come riporta il Corriere dello Sport, la Lupa è pronta ad acquistare in prestito il faro dell’Under 21. La Roma deve fare i conti con la concorrenza della Sampdoria, ma può contare sul “fattore” Nicolò Zaniolo: Kean ha un ottimo rapporto con il numero 22, che avrebbe già chiesto informazioni in caso di trasferimento nella Capitale. Senza dimenticare che il 19enne vorrebbe giocarsi le sue carte in vista di Euro 2020, essendo uno dei pupilli del commissario tecnico Roberto Mancini.

MOISE KEAN-ROMA, IL PADRE: “SPERO CHE GIOCHI CON ZANIOLO”

Intervenuto a Centro Suono Sport, il padre Jean Kean ha spiegato: «Mandare in Inghilterra mio figlio è stato uno sbaglio, è ancora giovane: all’Everton non si sta trovando bene ed a me non è piaciuto questo trasferimento. Spero possa tornare subito in Italia e spero che vada alla Roma: ciò che conta è che torni qui». Il genitore dell’attaccante ha evidenziato: «All’Everton non si sta trovando bene, doveva aspettare qualche anno per affrontare un’esperienza all’estero. Se esiste una possibilità di tornare in Italia, spero possa tornare: non voglio che si rovini». Poi il padre di Moise Kean ha parlato dell’ipotesi Roma: «Se mio figlio mi dovesse dire che la Roma è interessata a lui, darei la mia benedizione a questa operazione. Vorrei mandare un messaggio a mio figlio: ascoltami bene, sono tuo padre di sangue, torna a giocare in Italia. Diventerai un grande giocatore, vieni a giocare alla Roma al fianco del tuo amico Zaniolo. Non pensare ai soldi, pensa alla carriera». Una battuta su Maurizio Sarri: «Non ho capito perchè la Juventus lo ha ceduto, credo solo per una questione economica. Ho sentito dire che Sarri non lo volesse, dopo che Allegri invece lo aveva valorizzato».

