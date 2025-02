COME STA MOISE KEAN, E’ IN OSPEDALE: TRAUMA CRANICO

Moise Kean sta bene? Così sembrerebbe, ma ancora una volta la Fiorentina ha vissuto attimi di grande apprensione a due mesi e mezzo di distanza dal malore che aveva accusato Edoardo Bove, tornato a parlare giusto nei giorni scorsi e che adesso sta provando in tutti i modi a rientrare in campo, anche se naturalmente se ne potrà parlare tra qualche mese e per ora non in Italia. Intanto però, nel corso di Verona Fiorentina, i viola hanno in qualche modo ripercorso quegli interminabili minuti: Moise Kean infatti, nel secondo tempo della partita del Bentegodi (poi persa), si è accasciato a terra qualche minuto dopo un colpo alla testa ricevuto in un contrasto di gioco.

Si era rialzato, ma poi è caduto: naturalmente le immagini non sono state belle e si è temuto il peggio. Il calciatore è stato portato fuori in barella e portato in ospedale: è arrivato il comunicato ufficiale da parte della Fiorentina, che parla di un trauma cranico e naturalmente di un ricovero o comunque accertamenti necessari per il calciatore che, ricordiamo, trasferitosi dalla Juventus la scorsa estate sta disputando un campionato straordinario, nel quale ha già segnato 15 gol che rappresentano il suo record in carriera per singolo torneo. Speriamo di ritrovarlo presto in campo, intanto a lui e alla Fiorentina gli auguri di pronta guarigione.

DA BOVE A MOISE KEAN, LA FIORENTINA TORNA NELL’INCUBO

Per Moise Kean dunque sono stati attimi difficili, ma anche per tutta la Fiorentina: ovviamente abbiamo tutti negli occhi quella spaventosa serata di inizio dicembre, quella in cui Edoardo Bove si era accasciato da solo sul terreno di gioco dell’Artemio Franchi, vittima in quel caso di un arresto cardiaco nel corso della partita contro l’Inter. Purtroppo, va detto, per la Fiorentina non era stata nemmeno quella la prima volta: in circostanze diverse, nel marzo 2018 ci aveva lasciato Davide Astori che all’epoca era il capitano della squadra viola, trovato morto nella sua stanza di albergo a Udine, dove la Fiorentina avrebbe dovuto giocare contro l’Udinese.

In quel caso si era fermato tutto il campionato; Edoardo Bove invece si è ripreso e sembrerebbe poter anche tornare a giocare, ci auguriamo che sia presto lo stesso per Moise Kean il cui problema oggi, nella partita contro il Verona, è stato ancora diverso perché si è trattato di un colpo subito durante la partita. Si spera che il trauma cranico non abbia conseguenze troppo serie per l’attaccante di Vercelli; se volessimo parlare di risultati, anche se in questo momento è davvero l’ultimo dei problemi, la Fiorentina ha perso tre partite consecutive e ha assoluto bisogno di ritrovare il suo bomber.