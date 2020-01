Molara, mamma Katia Ricciarelli/ “Dopo la morte di mia sorella il declino per lei”

È commovente il ricordo che Katia Ricciarelli dà di sua mamma Molara nel corso dell’ospitata a Verissimo. A Silvia Toffanin, la cantante lirica parla di una donna di grande forza e cuore. “Lei ha lavorato tantissimo – esordisce la Ricciarelli – e in maniera anche molto dura per mantenerci, me e le mie sorelle, poi una è morta a 29 anni, è’ stato un trauma pazzesco per lei e da lì è iniziato il declino.”

Katia Ricciarelli ricorda mamma Molara a Verissimo

Con voce commossa, la Ricciarelli continua poi a raccontare: “È stata una grande donna, una donna di grande forza che è sempre stata sola e quindi ha imparato a proteggersi anche perché era una donna bellissima, aveva un sacco di corteggiatori. Amava molto stare insieme ai giovani, si divertiva, cantava e aveva una voce bellissima. me l’ha trasmessa”. E dopo aver intonato una delle canzoni che da giovane cantava con mamma Molara, la Ricciarelli parla della sua gravidanza: “Quando rimase incinta di me le sorelle bigottone la mandarono via perché era da sola, lei però non rinunciò a partorire. Lei è stata forte”, conclude.

