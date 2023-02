Moldavia, filorussi cercano di assaltare il governo/ “Vogliamo elezioni anticipate”

In Moldavia la tensione si fa sempre più forte e arriva in queste ore la notizia su un gruppo di manifestanti filorussi che avrebbe provato ad assaltare il palazzo del governo. In parte sarebbero stati arrestati, mentre la manifestazione si sarebbe piano piano dispersa, riportando la calma nella città di Chisinau. Al centro delle proteste ci sarebbe stata la richiesta di elezioni anticipate contro l’attuale governo presieduto dal Partito d’Azione e Solidarietà. Recentemente, inoltre, attorno alla Moldavia si è concentrata l’attenzione della cronaca mondiale per alcune posizioni in merito alla Russia, all’Ucraina e alla guerra che da un anno fa tremate l’Europa.

Moldavia: filorussi assaltano il governo

Procediamo in ordine per capire cosa sta succedendo in queste ore in Moldavia e che avrebbe portato al tentativo di assalto da parte dei filorussi del palazzo del governo. Nella giornata di oggi centinaia di manifestanti del partito filorusso che risponde all’oligarca Ilan Shor sono scesi in piazza a Chisinau per chiedere le dimissioni della presidente Maia Sandu e, di conseguenze, le elezioni anticipate. Parte di loro, che stavano procedendo verso il centro, si sarebbe distaccato tentando di assaltare il palazzo.

A quel punto la situazione tensiva in Moldavia è stata presa in mano dalla polizia e i manifestati fuggiti all’arresto si sono diretti verso il municipio della città. Al centro della protesta c’era, appunto, la richiesta di elezioni anticipate dopo alcune dichiarazioni della presidente, di posizioni filo-occidentali, che accusava la Russia di star cercando di fare un colpo di stato nel paese al fine di portarlo nella sua orbita di influenza, abbracciando la posizione espressa da Zelensky nei giorni scorsi. I manifestati chiedevano, infatti, al governo di rinnovare le sue posizioni neutrali, chiedendo di non essere trascinati nelle operazioni di guerra. Contestualmente, Putin nei giorni scorsi ha accusato l’Ucraina di aver assaltato il territorio filorusso della Transnistria in Moldavia, dove la Russia gode a tutti gli effetti di un appoggio militare.

