Tensioni in Moldavia durante una marcia per il Pride a Chișinău, nella capitale: video scontri tra manifestanti anti-LGBT e polizia, un bambino ferito

Caos a Chișinău nelle scorse ore durante una marcia della comunità LGBT per il Pride, tra problemi organizzativi, tensioni e scontri con la polizia. I problemi sono iniziati un’ora prima dell’inizio della marcia, perché il traffico stradale non è stato limitato. Il consiglio comunale, un mese fa, aveva vietato la manifestazione, ma la decisione è stata poi impugnata dalla Cancelleria di Stato.

I manifestanti hanno minacciato di occupare la strada, causando diversi disagi agli automobilisti; ma, di fronte alle minacce degli agenti di disperdere la folla, hanno marciato tra le auto.

“Dopo che il Comune ci ha dato l’autorizzazione per la marcia del Pride, ha violato la sua stessa decisione rifiutandosi di bloccare il percorso annunciato. Questa è un’intimidazione, una violazione dei nostri diritti di cittadinanza”, ha dichiarato uno degli organizzatori, come riportato da Deutsche Welle.

Dopo alcuni minuti di tensione e confusione, la marcia è proseguita, ma sono cominciati altri problemi, perché nel frattempo sono scese in strada diverse famiglie.

CAOS IN MOLDAVIA DURANTE DUE MARCE PRO E CONTRO PRIDE

In parallelo, si teneva una marcia delle famiglie, che si sono riunite davanti al monumento di Stefano il Grande, esponendo messaggi religiosi e slogan anti-LGBTQ. Inizialmente, si sono riuniti e hanno protestato per un’ora davanti al monumento della capitale della Moldavia; poi si sono spostati in una strada con l’accesso bloccato dalla polizia per cercare di raggiungere la marcia LGBT, dove sono scoppiati tafferugli con la polizia.

Negli scontri è rimasto ferito anche un bambino, che era in braccio a un partecipante che cercava di superare la polizia, stando a quanto riportato da News.ro. L’Ufficio del Garante per l’infanzia è intervenuto con una reazione pubblica, denunciando che il minore è stato messo in pericolo da un adulto che ha forzato il cordone di polizia.

La portavoce della polizia ha detto che una persona “con un comportamento aggressivo” ha cercato di forzare il cordone degli agenti. “La gravità della situazione è stata sottolineata dal fatto che la persona ha coinvolto un bambino nella sua azione, mettendo in pericolo la sua integrità fisica. Il pronto intervento delle forze dell’ordine ha permesso di immobilizzare la persona, evitando possibili conseguenze più gravi”, ha dichiarato il funzionario.

Anche se alla fine la marcia del Pride si è svolta, i partecipanti hanno deplorato la mancanza di un minimo di protezione istituzionale in un Paese che si dichiara democratico.