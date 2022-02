Molestie liceo Castrolibero/ Sospetti anche ad Acri: “Si sapeva, arrivò l’ispettore”

A Non è l’Arena si è tornati a parlare della vicenda che vede il professore dell’istituto superiore di Castrolibero, Valentini-Majorana, accusato di molestie sessuali da parte di numerose studentesse. Il programma di La7 ha intervistato Jennifer, una ragazza che ha denunciato: “Ho parlato con i miei amici, mi hanno accompagnato dalla preside, mi ha accolta e mi ha detto di non fare denuncia contro di lui e che l’avrebbe fatta lei, poi mi ha rassicurato che il prof non avrebbe insegnato più nella mia classe ed inoltre lo avrebbe licenziato e non l’avrei più visto nell’istituto”. Peccato però che non sia andata proprio così, visto che il prof non è stato allontanato, se non dopo che la vicenda è divenuta pubblica.

“Gli episodi sono continuati – ha proseguito Jennifer – abbiamo testimonianze di altre ragazze a cui è successa una cosa simile, battute a sfondo sessuale”. Poi ha aggiunto: “Per non infangare il nome della scuola – dice riferendosi alla mancata denuncia – anche perchè le prove c’erano, c’erano testimonianze di altre ragazze, io vedo solo un comportamento menefreghista della preside”. E ancora: “Ho trovato il coraggio di denunciare grazie ai miei compagni che mi hanno appoggiata: voglio difendermi visto che in 4 anni non ho avuto giustizia. E’ stata la cosa giusta da fare ed è l’invito alle altre ragazze che purtroppo passano queste situazioni, bisogna denunciare sempre”.

MOLESTIE LICE CASTROLIBERO E I POSSIBILI EPISODI ANCHE AD ACRI

Non è l’Arena ha indagato anche il passato dello stesso prof presunto molestatore ad Acri, e per approfondire la questione ha intervistato un docente che lavorava nell’istituto: “Certo che me lo ricordo – dice riferendosi ai problemi avvenuti anche ad Acri – tutti lo sapevano e lo credevano, poi magari nessuno vuole queste noie. Sottobanco ci sono state delle voci che circolavano per tutto il tempo tanto è vero che qualche genitore, stanco di sentire pettegolezzi, ha denunciato tanto che poi è arrivato un ispettore ad un certo punto. Il preside era a conoscenza? Evidentemente sì”.

A conferma delle presunte molestie anche ad Acri, la testimonianza di alcuni ex-studenti: “ci provava con qualche ragazza, faceva più l’amico che il professore. E’ peggiorato decisamente negli anni”. Un altro aggiunge: “Una ex dirigente lo proteggeva per non suscitare uno scandalo”. Dal Valentini-Majorana di Castrolibero invece chiosano: “Che lui fosse una persona sui generis, lo si sapeva sicuramente. Ma è un ottimo professore di matematica”.



