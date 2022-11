Molestie sessuali al liceo/ “Foto intime o voti bassi”, professore e preside indagati

Molestie sessuali in un liceo di Cosenza. La Procura, come ricostruito dal Corriere della Sera, ha aperto un fascicolo nei confronti di un professore, accusato di tentata violenza sessuale, violenza sessuale, tentata estorsione e molestie sessuali, e della preside, a cui viene contestata l’omissione di atti d’ufficio. L’inchiesta è partita dalle denunce di quattro studentesse. I fatti risalirebbero ad un periodo tra settembre 2016 e giugno 2018.

L’uomo, in diverse occasioni, avrebbe fatto proposte indecenti alle allieve. In un caso, una sarebbe stata anche stata palpeggiata, riuscendo poi a “divincolarsi” e a evitarlo. Un’altra vittima, invece, sarebbe stata toccata in una zona intima “con la scusa di indicarle gli esercizi sul foglio”. In altri casi, invece, l’indagato avrebbe minacciato le allieve per “il mancato raggiungimento della sufficienza nella sua materia qualora non avesse accondisceso alla richiesta di scattarsi una foto di una zona intima, con il suo telefono, cellulare con la telecamera aperta”.

Molestie sessuali al liceo: nel mirino della Procura un professore e la preside

Oltre al professore, nel mirino della Procura di Cosenza per il caso delle molestie sessuali al liceo è finita anche la preside dell’istituto. Secondo quanto raccolto dai Carabinieri, infatti, la dirigente era a conoscenza delle minacce dell’insegnante ad una ragazza (a cui erano state richieste foto intime in cambio della sufficienza), ma avrebbe fatto nulla per fermarlo. In quanto pubblico ufficiale avrebbe piuttosto dovuto raccogliere le testimonianze delle vittime e denunciare l’uomo alle autorità giudiziaria. Da qui l’ipotesi di reato di omissione di atti d’ufficio.

La vicenda d’altronde era ormai nota da tempo. Gli studenti dell’istituto, infatti, a febbraio scorso hanno protestato con dieci giorni di sciopero e l’occupazione dell’istituto nei confronti dell’insegnante e della dirigenza. Il ministro dell’Istruzione dell’epoca, Patrizio Bianchi, aveva chiesto dopo di ciò che si indagasse sulla questione. Una mossa che adesso sta dando i primi frutti.











