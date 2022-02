Molestie s*ssuali a 14enne “Dovevo farti di peggio”/ Prof denunciato: preside sapeva?

Nei giorni scorsi “IlSussidiario.net” ha documentato la vicenda di Cosenza, dove un prof avrebbe commesso molestie s*ssuali ai danni di una 14enne presso l’istituto d’istruzione superiore di Castrolibero. Come riferito da “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, da una settimana gli studenti hanno fatto quadrato e stanno occupando la scuola, mentre la ragazza sabato ha denunciato il professore di matematica e fisica. Nel 2018 la giovane aveva 14 anni e l’uomo arrivò a chiedere foto di sue parti intime per ottenere la sufficienza.

A quel punto, riferisce l’inviata Roberta Spinelli, “la famiglia e il fratello scrivono una mail alla dirigente scolastica per chiedere un appuntamento, fissato per il 28 giugno 2018 alle 18: in seguito a quel colloquio, il docente fu spostato da un plesso all’altro, a pochi metri di distanza. La ragazza ha pertanto comunque continuato a vedere il professore fino al gennaio 2022, quando lo ha ritrovato in mezzo alle scale e si è accorta che è indisturbatamente tornato a insegnare al suo stesso liceo, nella classe di fronte”.

MOLESTIE A 14ENNE, IL PROF: “AVREI DOVUTO FARTI DI PEGGIO”

Secondo quanto affermato da “Storie Italiane”, la 14enne che nel 2018 ha subìto molestie (oggi prossima alla maggiore età), ha dichiarato che, quando l’uomo l’ha rivista a scuola, le avrebbe detto: “Io non ti ho fatto nulla in quell’occasione, avrei dovuto farti di peggio!”. A quel punto, lei si è rivolta nuovamente al fratello e ha chiesto aiuto. Così, è partita la denuncia e in questi minuti due ispettori sono in arrivo da Roma, mandati dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, per capire se la preside fosse a conoscenza dell’accaduto.

Il docente, nel contempo, si sarebbe chiuso nel silenzio e non parlerebbe, sicuramente consigliato dall’avvocato, e si sarebbe messo in malattia. Secondo altri docenti, nel 2018 il professore non solo fu spostato, ma per 10 mesi si assentò dall’istituto, salvo poi tornare al proprio ruolo.



