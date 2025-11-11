Riccardo Molinari conferma che Lega lavora a nuovo decreto sicurezza-immigrazione. Legittima difesa rafforzata, norme contro baby gang, le altre novità...

MOLINARI: LE PROPOSTE DELLA LEGA SULLA SICUREZZA

La Lega sta lavorando a un nuovo decreto sicurezza: ad annunciarlo è stato Matteo Salvini. Il nuovo decreto-legge riguarderà anche l’immigrazione, tema sul quale si è confrontato con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Ha tuttavia precisato che non arriverà nel Cdm, ma potrebbe essere presentato la settimana prossima.

Nel merito delle nuove misure a cui sta lavorando il Carroccio è entrato Riccardo Molinari, capogruppo dei leghisti alla Camera, in un’intervista a La Verità, nella quale ha parlato anche della manovra economica.

Per quanto riguarda il nuovo pacchetto sicurezza, le novità principali riguardano la legittima difesa “rinforzata” per cittadini e forze dell’ordine: chi si difende da un’aggressione (per esempio in casa o durante una rapina) non dovrà essere indagato se è chiaro che ha agito per legittima difesa.

NEL MIRINO ANCHE OCCUPAZIONI E BABY GANG

In tema di sgomberi e case occupate, la Lega vuole estendere la legge anti-occupazioni anche alle seconde case e correggere gli effetti della riforma Cartabia, che ha reso alcuni reati perseguibili solo su querela della vittima (cioè su denuncia privata). Invece, alcuni reati – come scippi e borseggi – torneranno a essere perseguibili d’ufficio. Con la flagranza differita, si consentirà alla polizia di arrestare i colpevoli entro 48 ore, anche se non colti sul fatto, utilizzando prove video o testimonianze.

Nel mirino anche le baby gang: il Carroccio vuole inasprire le pene per i minori violenti, anche tra i 12 e i 14 anni. È inoltre prevista una nuova misura: l’ammonimento del questore ai genitori dei ragazzi coinvolti; nei casi più gravi, le famiglie potranno anche ricevere una multa. Molinari ha spiegato che questo fenomeno riguarda soprattutto immigrati di seconda generazione.

Tuttavia, ha precisato che non servono regole più dure, ma un aiuto a livello urbano da parte dei sindaci delle grandi città: «Hanno responsabilità importanti. Se ci sono periferie abbandonate e senza controlli, è chiaro che l’illegalità dilaga».

DALL’IMMIGRAZIONE ALLA DIFESA

In tema di immigrazione, la proposta della Lega è di espellere in anticipo i detenuti stranieri con meno di due anni di pena residua, limitare i ricongiungimenti familiari ai coniugi e ai figli minori e mantenere il requisito di almeno due anni di residenza prima di poterli richiedere.

Molinari ha preso le distanze dal ministro della Difesa Guido Crosetto, secondo cui andrebbero ridotti i militari impiegati nell’operazione Strade Sicure: la Lega, invece, vuole aumentare il numero dei militari nelle città, ritenendo che la popolazione apprezzi la loro presenza. Tuttavia, servono più fondi per la difesa interna e per assumere nuovi poliziotti e carabinieri.

«Per la Lega i militari non vanno ritirati, anzi. Dobbiamo schierarne di più nelle zone sensibili, dopo i tagli del governo Conte. Concentriamoci sulle assunzioni di poliziotti e carabinieri, perché il primo obiettivo dev’essere la difesa “interna”, la lotta alle illegalità», ha chiarito il leghista.

MOLINARI ALL’ATTACCO DI CGIL E LANDINI

Sul rapporto con i sindacati, Molinari ha criticato duramente la Cgil – e in particolare Landini – accusandoli di usare lo sciopero come strumento politico contro il governo: «Il diritto di sciopero non si tocca, ma la Cgil si sta muovendo come un partito. Da quando esiste questo governo, usa lo sciopero in maniera strumentale».

Le critiche alla manovra non hanno senso per Molinari: «Mi aspettavo l’apertura di un tavolo di trattative, non certo uno sciopero». Infine, la manovra economica prevede una flat tax sugli aumenti di stipendio legati ai rinnovi contrattuali e l’utilizzo dei proventi della tassa alle banche per investimenti nel settore sanitario.