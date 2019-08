MOLL FLANDERS, LA7/ Streaming video del film con Morgan Freeman (oggi, 16 agosto)

Lietta Tornabuoni a La Stampa parla di Moll Flanders così: “Converrebbe, per chi non lo conosce, leggere il romanzo. Il film onestamente si dichiara ispirato all’opera e ne dà una eco appena remota, una versione ridotta e moralisticamente accomodata. Ladirezione è affidata a un ex sceneggiatore e produttore televisivo e il film è interpretato per fortuna da Robin Wright”. Fabio Bo su Il Messaggero salva davvero poco: “Nell’impresa disastrosa naufraga anche il buon Morgan Freeman e pure la bellissima protagonista quella Robin Wright che fu il grande amore incompiuto di Forrest Gump. Questa è costretta a sottomettersi all’ovvietà del cattivo cinema”. Moll Flanders va in onda in prima serata su La7, potremo seguirlo anche in diretta streaming sui nostri dispositivi mobili cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Nel cast Morgan Freeman

Il film Moll Flanders è la proposta di La7 per la sua prima serata di oggi, venerdì 17 agosto 2019. Andrà in onda dalle 21.15 ed è diretto da Pen Densham. La pellicola appartiene al genere drammatico e sentimentale e ha per protagonisti Robin Wright e Morgan Freeman. Il soggetto si basa sul romanzo di Daniel Defoe del 1722, conosciuto in Italia con il titolo di Fortune e sfortune della famosa Moll Flanders. Nel cast troviamo inoltre attori come John Lynch in ruolo principale, oltre a Stockhard Channing, Brenda Fricker, Jim Sheridan, Maria Doyle Kennedy e Geraldine James per i personaggi secondari. Le musiche sono invece di Mark Alan Mancina, un compositore americano conosciuto anche per aver realizzato la colonna sonora di film come Speed del ’95 e Tarzan del ’99, oltre a Oceania, uno dei film d’animazione della Disney più amati dell’ultimo decennio.

Moll Flanders, la trama del film

La trama di Moll Flanders segue due linee temporali. Hibble è infatti un maggiordomo che sceglie di accompagnare la piccola Flora, orfana da tempo, in America. La ragazzina è cresciuta con le suore ed ha conosciuto la loro violenza, oltre che i maltrattamenti fisici. Durante il tragitto, l’uomo dovrà superare le tante resistenze della piccola e intanto farle conoscere le memorie della sua benefattrice tramite il diario che gli è stato affidato. In passato, Moll è figlia di un ladro e assiste alla morte della madre, che decide di impiccarsi quando è appena adolescente. La vita non le sorriderà nemmeno in seguito, quando un prete cercherà di abusare di lei e subirà diverse frustate e torture per aver osato ribellarsi. Nonostante l’arresto, Moll riesce a fuggire e si nasconde presso la signora Allworthy, la proprietaria di un bordello. Si trasforma così in prostituta e sembra aver trovato, anche se a fatica, la sua dimensione. Una notte però la violenza bussa di nuovo alla sua porta: la Allworthy non esita a farla frustare dopo aver scoperto che le ha mentito. Intanto la casa le dà la possibilità di conoscere Hibble, presente come umile servitore. Incontrerà inoltre Jonathan, un artista che prima la pagherà per fargli da musa e che poi deciderà di sposarla. La malattia del suo uomo e altre disavventure porteranno poi la donna a rischiare ancora una volta di perdere la vita.

