Mollema attaccato da gabbiano ai Mondiali ciclismo/ Volatile attratto da logo pesce

Davvero un episodio sfortunato quello accorso a Bauke Mollema, ciclista olandese: durante una gara è stato attaccato da un gabbiano. Come riferito il sito del quotidiano Il Corriere della Sera, nel corso della crono a squadre mista, Mollema ha ricevuto la visita inattesa del volatile, per via di un dettaglio particolare disegnato sulla sua tuta, ovvero, un pesce disegnato. L’attacco è andato in scena durante i mondiali di ciclismo in Australia attualmente in corso di svolgimento, e fortunatamente, grazie ad una manovra acrobatica, il ciclista è riuscito ad evitare il peggio, restando in piedi senza cadere.

Un esito positivo quindi, un po’ meno la sua gara cronometro, visto che l’atleta, a pochi chilometri dall’avvio, è stato costretto a fermarsi per via di un guasto meccanico alla catena, che si è incastrata, con annesso cambio obbligato della bicicletta. Inoltre, alla partenza, van Vlueten, altro ciclista della squadra olandese, era subito caduto a terra, complicando decisamente l’esito della crono e dicendo definitivamente fine alle speranze dell’Australia di conquistare il campionato del mondo.

BAUKE MOLLEMA ATTACCATO DA GABBIANO: E NEGLI SCORSI GIORNI…

Il 35enne ciclista originario di Groningen Mollema, che nel 2019 aveva vinto il Giro di Lombardia, si ricorderà quindi per sempre il mondiale di ciclismo australiano, ed in particolare quest’aggressione del gabbiano, che si è diretto verso il piccolo pesce disegnato sulla divisa, logo della lotteria nazionale che sponsorizza proprio il team orange.

E per Mollema non si tratta del primo “attacco dal cielo” durante una gara di ciclismo, visto che lo stesso era stato preso di mira da una gazza alla vigilia della prova, così come accaduto nei giorni precedenti a Remco Evenepoel e Grace Brown. «È piuttosto terrificante, ma a quanto pare questa è l’Australia! Improvvisamente la gazza ha cominciato a svolazzare sulla mia testa, è stato spaventoso. Spero sia l’unica volta, ma sono terrorizzato», erano state le parole del vincitore belga della Vuelta. Secondo gli esperti locali, così come riferito dal sito VeloNews, si tratta di “attacchi frequenti in quella zona” soprattutto nel periodo tra agosto e ottobre.

