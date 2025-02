Mollenbeck bocciato all’esame per il serale di Amici 24 da Anna Pettinelli

Gli allievi di Amici 24 hanno avuto la possibilità di scegliere sette tra coloro che non hanno ancora la maglia del serale ma che, secondo loro, la meriterebbero. Tutti quelli che sono rimasti fuori dall’ipotetico serale, secondo la votazione, hanno ricevuto una felpa rossa e saranno chiamati a superare un esame per l’eliminazione. Ciò vuol dire che, se non otterranno i tre sì, non torneranno in casetta per avere una seconda chance, bensì dovranno abbandonare per sempre Amici.

Il primo a sostenere questo esame, nel corso della nuova puntata del daytime di Canale 5, è stato Mollenbeck. L’allievo di Lorella Cuccarini si è esibito in tre cover: alla fine della prima, ha ottenuto il solo sì della sua prof; alla fine della seconda e della terza anche quello di Rudy Zerbi. Chi, invece, si è del tutto opposta al suo ingresso al serale è stata Anna Pettinelli.

Mollenbeck eliminato da Amici 24: le motivazioni della prof Pettinelli

“Sai che mi piace essere chiara, quindi ti dico che il no per me è definitivo, da qui al serale non cambierò idea.” ha annunciato la speaker a Mollenbeck. Quando Lorella Cuccarini ha chiesto spiegazioni, Anna ha aggiunto: “Non credo che lui sia in grado di fare il serale, ti ammazzerebbero! Hai avuto poco tempo, io lui non ce lo vedo proprio al serale. Abbiamo grosse personalità, non sarebbe giusto portarcelo e togliere ad altri questa possibilità. Io credo che tu sia un passo indietro rispetto agli altri.” Mollenbeck si è opposto alla decisione, dando la sua opinione: “Io non sono d’accordo. – ha esordito – In questi due mesi che sto qui sto crescendo esponenzialmente, perché io arrivo davvero dal nulla. Accetto ciò che dici ma non sono d’accordo!” Anna Pettinelli però non torna indietro: Mollenbeck è ufficialmente eliminato da Amici 24.