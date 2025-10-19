Molly Gordon e la storia d'amore con Jeremy Allen White: chi è la fidanzata dell'attore

La celebre e giovane attrice Molly Gordon negli ultimi anni ha guadagnato grande spazio anche sui giornali di gossip per via della sua sua storia con Jeremy Allen White, una relazione terminata sotto i riflettori e che ha catturato grande attenzione. Della donna, nata nel 1994, non si hanno moltissime informazioni in realtà, conosciamo il padre Bryan Gordon mentre la mamma è la regista e nota sceneggiatrice Jessie Nelson, due personalità molto conosciute nel mondo dello spettacolo. Il debutto sulle scene è avvenuto quando Molly Gordon era giovanissima e grazie al film della madre recitò nel 2001 nella pellicola iconica Mi chiamo Sam.

Tra le grandi passioni di Molly Gordon c’è però anche il teatro, per arrivare invece alla sua grande occasione sul grande schermo bisogna arrivare ad anni più recenti, il 2018 fu l’anno in cui l’attrice ha preso parte a Life of the party. Negli ultimi tempi, seguendo le orme dei genitori, Molly Gordon ha debuttato anche nei panni di regista e sceneggiatrice.

Molly Gordon e la relazione con Jeremy Allen White

La storia d’amore tra White e Molly Gordon in realtà non è mai stata ufficializzata, ma sappiamo che tra i due è scoccata la scintilla dal punto di vista sentimentale già da diverso tempo. Allen White, anch’egli classe 1991, prima di questo fidanzamento ha vissuto un’altra storia d’amore dalla quale sono nati anche due figli, quella con Addison Timlin.

I due sono stati sposati legalmente e poi Jeremy Allen ha vissuto anche una breve relazione con la cantante Rosalia. Ora non resta che vede la coppia uscire allo scoperto, vedremo se l’intervista a Che tempo che fa da Fabio Fazio si rivelerà importante in questa direzione.

