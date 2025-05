Garrison Rochelle, nato a Dallas, in Texas, ha lavorato per la maggior parte della sua carriera in Italia. Una scelta, quella professionale, che gli ha dato grandi soddisfazioni ma che allo stesso tempo lo ha tenuto lontano dai suoi cari e in particolar modo dalla mamma, Molly. Ma chi è appunto Molly, la mamma di Garrison Rochelle? La donna è ancora in vita, nonostante abbia superato già da tempo i 90 anni. Nel 2024, ospite di “Verissimo”, il ballerino e coreografo ha spiegato di essere tornato negli Stati Uniti dopo diversi anni e di essere corso ad abbracciare Molly: tra loro sembrava che il tempo non fosse mai passato. “Appena sono arrivato tra me e mia mamma era come se ci fossi sempre stato” ha spiegato Garrison.

Molly, mamma di Garrison Rochelle: “È ancora lucidissima”

Parlando della mamma Molly, Garrison Rochelle ancora ha spiegato che la donna ancora oggi è molto lucida e attiva, tanto che durante il suo soggiorno negli Stati Uniti, il ballerino è spesso stato fuori casa con la mamma, mai stanca e sempre in movimento. Oggi Garrison, che vive in Italia dove porta avanti i suoi progetti professionali e personali, ha intenzione di viversi al massimo l’amore della mamma, nonostante la distanza. Eppure il ballerino non può fare a meno di pensare a quando la donna non ci sarà più. “In famiglia abbiamo iniziato a parlare di quando mamma non ci sarà più” ha spiegato il ballerino. Discorsi nati con la sorella, necessari prima che Garrison tornasse in Italia.

“Con mia sorella abbiamo deciso che faranno tutto loro, io arriverò dopo, perché non ce la faccio” ha spiegato il ballerino e coreografo, che dunque ha già definito tutto per quando arriverà il momento in cui Molly non ci sarà più. La mamma di Garrison Rochelle è stata infatti una figura centrale nella sua vita e lo è anche oggi: la donna, infatti, ha fatto di tutto per suo figlio, così come per la sorella di Garrison, donando loro un amore immenso.