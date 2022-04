Molnupiravir elimina Covid in 3 giorni/ Studio Nejm: farmaco efficace contro varianti

Arrivano notizie rassicuranti sull’efficacia di Molnupiravir. Il farmaco antivirale ha un’ampia attività contro i coronavirus e le loro varianti. Non solo: è in grado di eliminare Sars-CoV-2 in tre giorni. Nel giorno in cui voltiamo pagina salutando lo stato d’emergenza, possiamo contare su un’arma potente contro il Covid. Il medicinale prodotto da Lagevrio ha fornito dati incoraggianti secondo quanto rilevato da uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine. I risultati completi saranno presentati durante il Congresso della Società europea di Microbiologia clinica e malattie infettive.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 1 APRILE/ +7 decessi, +31 ricoverati

Ma sono stati anticipati alcuni aspetti relativi a questo lavoro per il quale gli scienziati della società farmaceutica Merck Sharp & Dohme (MSD), guidati da Julie Strizki, hanno coinvolto 188 volontari. Si tratta di uno studio randomizzato di fase 2/3 realizzato usando il test PCR per determinare la carica virale nei tamponi nasofaringei dei partecipanti, di cui 92 sono stati trattati con Molnupiravir, gli altri invece hanno ricevuto un placebo.

Mascherine e tamponi, stop prezzo calmierato/ Cosa succede dopo fine stato emergenza

“STUDIO CONFERMA EFFICACIA MOLNUPIRAVIR”

Dunque, Molnupiravir si è rivelato un profarmaco antivirale orale in grado di contrastare anche le pericolose varianti del Covid. Stando ai risultati di questa indagine, al terzo giorno di trattamento nessuno dei soggetti curato con tale farmaco mostrava segni di infezione, contro il 21,8% del campione a cui era stato somministrato il placebo. “Questa analisi conferma le osservazioni precedenti e dimostra l’efficacia di Molnupiravir in un ciclo di trattamento di cinque giorni con 800 milligrammi due volte al giorno“, commenta Julie Strizki.

Quarta dose: "Nessuna evidenza"/ Virologa Gismondo: "Positiva solo per big Pharma"

Di conseguenza, i risultati di questo studio confermano che “il farmaco può essere impiegato in sicurezza nella terapia di Covid-19“. Nel frattempo, l’Agenzia europea per i medicinali (Ema), alla luce dei nuovi dati aggiornati secondo cui Molnupiravir ha ridotto il rischio di ricovero in ospedale o di decesso nelle persone con Covid-19 maggiormente a rischio di sviluppare la forma grave della malattia, ha annunciato che valuterà i nuovi dati nell’ambito do una domanda di autorizzazione in commercio più completa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA