Momenti di trascurabile felicità, Canale 5/ Pif e Thony in un film commovente

Momenti di trascurabile felicità vain onda oggi, lunedì 6 settembre 2021, a partire dalle ore 21,30 su Canale 5 la rete ammiraglia di Mediaset. La pellicola diretta da Daniele Luchetti nel 2019, è a metà tra la commedia, il fantastico e il drammatico. Il lungometraggio è l’adattamento per il grande schermo del libro omonimo di Francesco Piccolo che firma la sceneggiatura insieme a Luchetti. Gli interpreti sono: Pif, Thony, Renato Carpentieri, Franz Cantalupo, Vincenzo Ferrera, Roberta Caronia. Le musiche sono firmate da Franco Piersanti.

Momenti di trascurabile felicità, la trama

Leggiamo la trama di Momenti di trascurabile felicità. Paolo Federici è un ingegnere che conduce una vita tranquilla a Palermo con la moglie e i due figli. Per cercare di rendere più movimentata la sua vita, Paolo si concede qualche relazione extraconiugale, delle serate al Bar con gli amici a tifare per la squadra del cuore e soprattutto dei particolari quanto insoliti vezzi che lui considera istanti di gioia immensa.

Infatti, ama attraversare in motorino un incrocio della città proprio mentre tutti i semafori sono rossi. Un giorno, però, Paolo per una piccola frazione di secondi viene investito in pieno da un auto. Si ritrova così catapultato nel regno celeste, nella grande stanza adibita allo smistamento delle anime.

Da questo momento, aiutato dal suo Angelo custode, comincerà per lui un percorso speciale dove si ritroverà a valutare la sua intera vita a rimettersi in discussione, a considerare la sua mediocrità e le sue mancanze.

