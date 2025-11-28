Sconfitte elettorali, attentato nella capitale: Trump vive un momento difficile, ma se vuole la pace in Ucraina deve imporsi come in Medio Oriente

Ha riempito le città di soldati, anche Washington, ma questo non è bastato a evitare che due di loro, della Guardia Nazionale, siano stati feriti gravemente a colpi di arma da fuoco da Ramanullah Lakanwal, un afghano di 29 anni. Il fatto è, osserva Andrew Spannaus, analista politico, autore del podcast That’s America, che Trump sta vivendo un momento politicamente delicato, in cui deve fare i conti con le ultime sconfitte elettorali e qualche sentenza avversa dei giudici, ma anche con qualche consenso in meno rilevato dai sondaggi.

La sua amministrazione subisce le polemiche relative a Steve Witkoff, inviato del presidente per l’Ucraina, accusato di un atteggiamento troppo benevolo nei confronti dei russi. Ed è proprio sul piano di pace con Mosca che il presidente si gioca le sue prossime carte.

Trump militarizza le città americane per garantire sicurezza, ma poi un uomo spara a due soldati della Guardia Nazionale proprio vicino alla Casa Bianca. Non è un episodio che sconfessa la sua politica?

Senza, naturalmente, giustificare l’autore di un gesto del genere, molti americani si chiedono perché ci sono i soldati nelle città: pensano che sia una presenza che crea una situazione di potenziale pericolo. Già molti membri della Guardia Nazionale privatamente hanno espresso la preoccupazione di diventare un bersaglio per estremisti, persone problematiche o per chi vuole mandare un messaggio politico contro il Governo. Trump, però, anche dopo questo fatto raddoppierà le presenze. Ha già chiesto 500 militari in più a Washington, tra l’altro dopo che un giudice aveva ordinato di sospendere il dispiegamento della Guardia Nazionale nella capitale.

L’utilizzo dei soldati nella città è comunque controverso?

L’amministrazione Trump ha chiesto di sospendere l’ordine di sospensione del giudice, ma intanto si è creata la spirale perfetta: si dovevano togliere i militari dalle strade per evitare ciò che la Costituzione americana non permette se non in caso di emergenza (cioè le truppe dell’esercito a presidio delle città), ma per colpa dell’azione di uno spostato si raddoppia il loro numero creando una situazione ancora più di tensione, che tra l’altro piace molto poco alle stesse truppe.

Quello di Washington resta comunque un caso isolato, seppur gravissimo, o nel Paese cresce un clima di tensione?

Non c’è tensione in generale per la presenza delle truppe. Sono stato a Washington di recente, i soldati per strada si vedono, ma non c’è un clima di scontro. In alcune situazioni, come a Portland (Oregon) ci sono state manifestazioni contro le operazioni per arrestare gli immigrati illegali o presunti tali, lì c’è un clima di antagonismo, perché si percepisce che Trump vuole utilizzare le forze armate per fermare la protesta, considerata legittima. Anche i sondaggi dicono che secondo gli americani le truppe non dovrebbero essere nelle città, però non siamo al punto in cui si rischiano scontri su larga scala.

L’attentatore di Washington è afghano e Trump ha già bloccato gli ingressi dal suo Paese di origine: userà questo episodio per essere, se possibile, ancora più duro nelle sue politiche nei confronti dei migranti?

La sospensione dei visti d’entrata per gli afghani annunciata dal presidente è una risposta semplicistica, perché allora si dovrebbero vietare gli spostamenti dei giovani della Pennsylvania o dello Utah perché hanno sparato a Trump e a Charlie Kirk. Certo, nessuno si aspetterebbe niente di diverso da Trump, visto il suo modo di fare e la sua storia. Comunque tendenzialmente le persone che arrivano dall’Afghanistan con il programma utilizzato dall’attentatore hanno lavorato con l’esercito americano, non dovrebbero essere una minaccia per il Paese. Poi evidentemente, può esserci chi ha mantenuto un’ideologia estremista o ha problemi mentali. Mi dispiace se questo significa che gli afghani che magari hanno rischiato la vita per collaborare con gli USA vengono tacciati di essere terroristi.

Finora le politiche di Trump per fermare l‘immigrazione clandestina hanno funzionato?

Hanno funzionato nel senso che le entrate clandestine sono scese a numeri bassissimi: la volontà di usare la forza senza preoccuparsi troppo delle procedure ha avuto il suo effetto, senza dubbio. L’altra faccia della medaglia è l’espulsione di chi viveva nel Paese da un anno o da trent’anni, e questo crea una reazione diversa nella popolazione. Gli americani parzialmente sono ancora d’accordo con l’idea di limitare l’immigrazione illegale, salita a livelli troppo alti durante gli anni di Biden, ma non quando si tratta di arrestare persone in massa perché sono ispaniche e metterle in carcere per qualche settimana in attesa di decidere se espellerle.

In politica estera tiene banco la polemica sulle telefonate dell’inviato di Trump Steve Witkoff al consigliere di Putin Yuri Ushakov in cui suggerirebbe ai russi le strategie da seguire per convincere Trump. Come si spiegano?

Tutti sanno che bisogna stare ben attenti a come si parla con Trump, l’ha imparato a sue spese Zelensky e non mi sorprende troppo che Witkoff, che vuole trovare un accordo e non vede la Russia come un nemico assoluto, dia consigli su come rivolgersi al presidente americano. C’è una certa acquiescenza degli USA nei confronti della Russia rispetto alla posizione dominante nelle istituzioni occidentali, ma non è una novità: Trump vuole un accordo sull’Ucraina per normalizzare i rapporti con la Russia e realizzare progetti di cooperazione economica.

La Reuters sostiene che diversi repubblicani del Congresso criticano Trump per il piano di pace in Ucraina sostenendo che favorisce la Russia. Oltre al Deep State una frangia del suo partito è contro di lui?

È così da sempre, semmai oggi Trump ha più repubblicani che lo appoggiano rispetto al suo primo mandato. Queste voci non sorprendono. Trump, però, vive una situazione delicata, politicamente è a rischio: ha subito qualche colpo elettorale e nei tribunali, sta perdendo un po’ di influenza, di potere nel dettare la linea internamente. E questo contribuisce forse a un senso di maggiore libertà tra i repubblicani nell’esprimere posizioni diverse.

Secondo qualche sondaggio il presidente starebbe perdendo consensi tra la gente. Colpa dell’inflazione che starebbe crescendo?

È dovuto all’inflazione e al costo della vita: nelle elezioni del 4 novembre c’è stato uno spostamento molto consistente verso i democratici. New York è solo un aspetto del problema e non il più evidente. Basta guardare i numeri in Virginia, New Jersey, Pennsylvania, Georgia: molti voti sono tornati ai democratici, in particolare tra gli ispanici.

Su cosa punterà adesso Trump? Deve riuscire a trovare un accordo sulla guerra in Ucraina?

È intenzionato a farlo. Il suo è un piano realistico, anche se con alcuni punti da negoziare. La grande domanda è se Trump insisterà: se ha un’idea su come accordarsi con Putin deve sostenerla senza modificarla troppo. Si può trattare sulle truppe ucraine, sulla zona demilitarizzata nel Donetsk e le condizioni di sicurezza per l’Ucraina – molto più forti di quello che i media riportano, perché un documento secondario parla di una garanzia simile all’articolo 5 della NATO -, ma non sul motivo per cui la Russia ha fatto la guerra, cioè per non avere soldati dell’Alleanza atlantica ai confini. Se Trump pensa che l’intesa vada approvata deve far sentire il suo peso, come ha fatto in Medio Oriente.

(Paolo Rossetti)

