Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi, mercoledì 13 febbraio 2025, in quel di Monaco di Baviera, in Germania. Come riferisce il quotidiano tedesco Bild, il più letto di Germania, una vettura è finita sulla folla durante una manifestazione del partito dei Verdi che era in corso appunto nel cuore della Baviera. Come da immagini e video pubblicate nelle ultime ore, ad investire la folla è stata una Mini Cooper di colore chiaro, che è finita addosso a molte persone causando un gran numero di feriti.

Secondo le prime indiscrezioni sarebbero almeno 20 le persone coinvolte, con moltissime ambulanze che si sono recate sul posto. Fra queste vi sarebbero anche due feriti molto gravi, che rischiano quindi la vita, e che si trovano attualmente in ospedale in prognosi riservata.

AUTO SULLA FOLLA A MONACO DI BAVIERA: COSA E’ SUCCESSO?

Ma cosa è successo? L’incidente di Monaco di Baviera è avvenuto attorno alle ore 10:30 di stamane e sembra che si sia trattato di un investimento volontario nel senso che la persona alla guida sarebbe stata vista accelerare, per poi scagliarsi appunto sulla folla in Seidlstrasse. L’uomo sembrerebbe quindi aver deliberatamente investito le persone, ma il tutto andrà comunque accertato anche perchè non è da escludere che alla base del gesto vi sia stato un errore umano, l’aver scambiato il pedale dell’acceleratore con quello del freno.

Tutto può essere quindi, anche un malore alla guida, così come viene presa in considerazione anche l’ipotesi dell’attentato, alla luce anche del grave investimento avvenuto pochi giorni prima di Natale 2024, ai mercatini. La cosa certa è che vi sono diversi feriti e che l’uomo alla guida della Mini Cooper è stato arrestato.

AUTO SULLA FOLLA A MONACO DI BAVIERA: LE TESTIMONIANZE

Stando a quanto sottolinea la Bild, sarebbero stati sparati anche dei colpi, così come riferito da alcuni testimoni oculari che hanno parlato di due uomini a bordo dell’auto tedesca, di cui uno colpito dalle forze dell’ordine e poi portato via. “Ho preso parte alla manifestazione e ho visto un uomo sdraiato sotto la macchina. Poi ho provato ad aprire la porta, ma era chiusa a chiave”, ha raccontato un manifestante alla Bayerischer Rundfunk

Per arrestare l’uomo le forze di polizia hanno dovuto rompere il finestrino dell’auto, sparando allo stesso. Queste invece le parole di Dieter Reiter, il sindaco di Monaco di Baviera, esponente dell’SPD: “Il capo della polizia mi ha appena informato che un veicolo ha investito un gruppo di persone e purtroppo molte persone sono rimaste ferite, tra cui dei bambini. Sono profondamente scioccato. I miei pensieri sono rivolti ai feriti”. Un altro testimone ha invece raccontato di aver visto la Mini investire una donna con un bambino e che gli stessi fossero rimasti sotto l’auto, una scena ovviamente drammatica a cui non vorremo mai assistere. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.