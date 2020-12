Moncler ingloba Stone Island/ Acquisita la Sportswear Company per 1.15 mld di euro

Importante acquisizione nel mondo della moda: l’azienda Moncler, famosa per i suoi piumini, ha acquisito Sportswear Company, società che detiene diversi marchi fra cui Stone Island. L’ufficialità è giunta nelle scorse ore dopo che il consiglio di amministrazione di Moncler ha approvato all’unanimità, come fa sapere Rai News, il nuovo progetto di aggregazione. Nel dettaglio il nuovo accordo prevede che l’acquisizione di Stone Island da parte di Moncler abbia un controvalore di 1.15 miliardi di euro calcolato sul 100% del capitale. “Da sempre ho lavorato per costruire un brand forte – le parole dell’amministratore delegato di Moncler, Remo Ruffini – dove unicità e vicinanza con il consumatore sono stati i principali cardini di uno sviluppo sempre oltre le mode e le convenzioni. La condivisione di una stessa visione ci porta oggi ad unirci a Stone Island per disegnare insieme il nostro futuro”.

MONCLER E STONE ISLAND: LE VOCI DEI PROTAGONISTI

“E’ un’unione – ha proseguito il numero uno di Moncler – che si concretizza in un momento difficile per l’Italia e per il mondo, quando tutto sembra incerto e imprevedibile. Credo però che sia proprio in questi momenti che si debbano stimolare nuove energie e nuove ispirazioni per progettare il domani”. Sull’acquisizione si è espresso anche Carlo Rivetti, numero uno invece di Stone Island, che si è detto estremamente soddisfatto: “Questa partnership rappresenta una grande opportunità per il percorso di sviluppo di entrambe le aziende e aiuterà Stone Island ad accelerare la sua crescita internazionale anche grazie all’esperienza maturata da Moncler nel mondo retail fisico e digitale. Sarà un’opportunità di scambio e crescita anche per tutte le persone di Moncler e Stone Island con il contributo delle quali continueremo a scrivere, insieme, una storia di ingegno, creatività e professionalità per fare onore all’Italia nel mondo”. Moncler è un’azienda nata in Francia nel 1952 in una località sciistica vicina a Grenoble, poi acquisita nel 2003 dall’imprenditore Remo Ruffini. Dal 2013 è quotata in Borsa a Milano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA