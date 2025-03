MONDIALE PER CLUB 2025: UN MONTEPREMI RICCHISSIMO

Il Mondiale per Club 2025 rappresenta la grande novità dell’anno per il calcio: per la prima volta la Fifa ha introdotto questa competizione che, già esistente sotto diverse forme, a cominciare dalla celebre e ormai nostalgica Coppa Intercontinentale, sarà disputata da 32 squadre di club la cui partecipazione è legata ai risultati ottenuti negli ultimi anni, siano essi le vittorie delle competizioni continentali o la somma di quanto avvenuto nelle coppe nell’ultimo quadriennio. Ecco: se c’è grande attesa per scoprire cosa succederà, anche perché si giocherà a stagione terminata (tra il 14 giugno e il 13 luglio), recentemente la Fifa ha ufficializzato il montepremi spiegandolo nel dettaglio, presentando uno scenario davvero ricchissimo per chi partecipa.

Diretta sorteggio Mondiale per Club 2025/ Gruppi completi: Juve-City, Inter-River Plate! (5 dicembre 2024)

Anche per questo motivo il fatto che Inter e Juventus saranno presenti al Mondiale per Club 2025 non è secondario: in particolar modo, visto lo scenario attuale, per i bianconeri perché un’eventuale mancata qualificazione alla Champions League potrebbe essere ben più che assorbita dal risultato in questa competizione, che è decisamente molto più ricca rispetto al raggiungimento del quarto posto in Serie A. Un esempio? Solo nella fase a gironi si possono guadagnare 13,5 milioni di dollari: due per ogni partita vinta e 7,5 per la qualificazione agli ottavi di finale. Diciamolo, anche se forse è poco nobile e romantico: il Mondiale per Club 2025 è una miniera d’oro e, purtroppo o in maniera pragmatica, oggi i club guardano soprattutto a questo.

AVVERSARIE JUVENTUS/ Manchester City, Wydad e Al Ain! (girone Mondiale per Club 2025, 5 dicembre 2024)

LE CIFRE DEL MONDIALE PER CLUB 2025

Volendo ancora scendere nei dettagli, il montepremi previsto per il Mondiale per Club 2025 riguarda una parte sportiva e una componente di partecipazione: le squadre europee guadagneranno da un minimo di 12,8 a un massimo di 38,2 milioni (sempre in dollari) secondo una classifica che si basa su criteri sportivi e commerciali. Guardando invece il lato delle prestazioni sul campo al Mondiale per Club 2025, raggiungere i quarti di finale vale 13,125 milioni di dollari mentre vincere il titolo porta in dote 40 milioni di dollari. Facendo un rapido calcolo, la vincitrice del Mondiale per Club 2025 potrebbe intascare un massimo di 125 milioni di dollari: una cifra enorme, ma arrivare ai quarti vincendo tutte le partite può valere quasi 27 milioni.

AVVERSARIE INTER/ River Plate, Monterrey e Urawa nel gruppo! (girone Mondiale per Club 2025, 5 dicembre 2024)

Ecco allora perché la Juventus (ma naturalmente anche l’Inter, come tutte le altre squadre) non si può permettere di prendere sotto gamba l’impegno; non solo, varrebbe anche la pena provare a garantirsi la partecipazione per le prossime edizioni, anche se Gianni Infantino ha già rivelato che la Fifa ha previsto denaro anche per chi non sarà presente. “Esiste un programma di investimenti di solidarietà senza precedenti” e gli stanziamenti previsti toccano i 250 milioni per il calcio in tutto il mondo. Di fronte a cifre del genere è davvero complicato tagliare fuori la parte economica e parlare del calcio, e del Mondiale per Club 2025 in questo caso, solo dal punto di vista di quello che accade in campo…