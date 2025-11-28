Inter al primo posto del Ranking per accedere al Mondiale per Club 2029

Mondiale per Club 2029, il primo posto dell’Inter

Con quattro anni di anticipo è già iniziata la corsa per il Mondiale per Club 2029, la seconda edizione del torneo FIFA per squadre di club inaugurato questa estate negli Stati Uniti e vinto dal Chelsea, tutte le squadre e specialmente quelle europee stanno infatti combattendo per ottenere uno dei posti disponibili nella ricca competizione. Gli slot che la FIFA ha concesso alle squadre parte della UEFA sono 12, 4 dei quali però sono assegnati in base alle vincitrici delle prossime edizioni della Champions League, per gli altri 8 invece bisognerà lottare e cercare di avere la posizione migliore possibile nel Ranking.

Come detto è ancora molto presto ma dopo l’inizio di stagione in cima al Ranking delle squadre europee c’è l’Inter che grazie all’ultima corsa fino alla finale di Champions League e alle quattro vittorie su cinque partite nell’edizione corrente precede squadre di livello internazionale come l’Arsenal e il PSG. I nerazzurri sono l’unica squadra italiana tra le prime dieci che oltre ai gunners e ai campioni d’Europa vanta anche Barcellona, Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Liverpool, Real Madrid, Atletico Madrid e Aston Villa grazie ai risultati degli ultimi anni.

Mondiale per Club 2029, la situazione delle altre italiane

In questo momento lontane dal Mondiale per Club 2029 ci sono le altre italiane ben al di fuori delle prime otto del Ranking così come dalla possibile vittoria della Champions League da qui alle prossime tre stagioni, quella messa meglio è l’Atalanta che grazie a diverse qualificazioni consecutive in Europa e alla vittoria dell’Europa League due anni fa ha ottenuto il tredicesimo posto. Sotto la Dea c’è la Juventus diciannovesima nel Ranking e che ha bisogno in questo e nei prossimi anni di non mancare una qualificazione e di andare il più avanti possibile in Champions League per migliorare la classifica.

Le ultime due sono Milan e Napoli rispettivamente al ventiduesimo e trentaduesimo posto nel Ranking la cui unica speranza di partecipare alla prossima edizione della competizione FIFA sembra l’improbabile vittoria della Champions League in una delle prossime stagioni. I rossoneri però possono scusare la loro assenza con la mancata qualificazione dello scorso anno che non gli permette di migliorare la loro situazione di classifica, al contrario invece i partenopei dovrebbero cercare di vincere più partite possibili e di passare più turni possibili così da riuscire ad accumulare abbastanza punti per qualificarsi.