Mondiale per Club, accordo con Apple Tv ad un passo/ Le ultime su chi trasmetterà il torneo (24 aprile 2024)

C’era una volta il calcio di Sky e Mediaset Premium, prima ancora di Tele+, con qualche spolverata di meteore come Dahlia TV e tanto altro. Il mondo del pallone è sempre stato protagonista di emittenti televisione, prima di arrivare allo streaming (chiedere a Dazn) e rivoluzionare il modo di vedere il calcio. Ultimamente si sono aggiunti colossi come Amazon che detiene i diritti di alcune partite di Champions League.

Inoltre, sembra aver messo piede anche nel Vecchio Continente la novità Apple Tv+. In realtà non si tratta proprio di un servizio nato ieri visto che la data di lancio è 2019, ma in Europa se ne parla ancora poco e quel poco è più orientato su film e serie tv, un po’ come fosse Netflix. In realtà AppleTv detiene negli Stati Uniti i diritti della MLS, il massimo campionato americano dove milita tra gli altri Lionel Messi, e la Next Pro ovvero l’equivalente della nostra Primavera.

MONDIALE PER CLUB: APPLE TV+ AD UN PASSO, LE VOCI TROVANO CONFERME

Apple Tv+ potrebbe acquistare i diritti per il Mondiale per Club. L’appeal della competizione, spinta dalla FIFA all’inverosimile visto il cambiamento radicale rispetto alle precedenti edizioni, sta portando varie emittenti televisivi e di streaming a fare carte false per aggiudicarsi la trasmissione in esclusiva. Secondo il New York Times, l’accordo con la FIFA per la trasmissione attraverso il proprio servizio streaming sarebbe ad un passo.

Anche dall’Italia questa voce ha preso bene tant’è che Tuttosport ha confermato questa indiscrezione con Apple Tv+ in vantaggio su tutti per l’edizione 2025 con sede negli Stati Uniti con 32 squadre di tutte le federazioni che si giocheranno la gloria eterna oltre ad un montepremi altissimo. Ricordiamo che le uniche italiane che andranno negli States saranno Juventus e Inter.

