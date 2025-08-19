La FIFA sta riflettendo di spostare il Mondiale per Club ogni due anni dopo le richieste di diverse squadre europee

Mondiale per Club ogni due anni, la nuova idea della FIFA e dei club europei

Tra il mese di giugno e quello di luglio si è giocata la prima edizione del nuovo torneo creato dalla FIFA per le squadre di club e che ha avuto sede negli Stati Uniti in vista del prossimo Campionato del Mondo in programma nell’estate del 2026.

Come per le altre competizioni organizzate dell’ente internazionale del calcio anche questo torneo si disputerà ogni quattro anni ma nelle ultime ore secondo alcune indiscrezioni la FIFA starebbe pensando di giocare il Mondiale per Club ogni due anni, così da aumentarne l’interesse per giocatori e tifosi e soprattutto per accontentare diversi club europei.

Infatti se per le squadre delle altre federazioni la competizione può anche essere vista come un modo per mettersi in mostra e farsi conoscere ad un pubblico più ampio, le squadre della UEFA, la Federazione europea, vedono il Mondiale per Club più come l’occasione per arricchirsi e sopperire alla crisi economica che sta vivendo il calcio nel vecchio continente.

A richiedere il cambio della formula infatti sono state proprio alcune delle squadre che pochi anni fa si erano unite per formare la Superlega, una competizione che avrebbe portato al pubblico un maggiore spettacolo ma soprattutto nelle casse dei club una grossa quantità di denaro.

Mondiale per Club ogni due anni, occasione per arricchire i club

L’idea del Mondiale per Club ogni due anni è stata proposta proprio dal Real Madrid, la squadra che era stata più ferma sulla sua idea di far nascere la Superlega e una di quelle più colpita da difficoltà economiche, complici anche le spese folli degli ultimi calciomercati che hanno portato in Spagna Bellingham, Mbappé e numerosi altri giovani campioni.

Ai blancos poi si sarebbero unite anche altre squadre che in questa prima edizione non sono riuscite a qualificarsi ma che avrebbero giovato senza dubbio dalla partecipazione, tra queste ci sono il Barcellona, il Manchester United, il Liverpool e il Napoli.

Come detto la competizione offre un grosso montepremi che nel totale arriva a toccare il miliardo di dollari, da dividere tra tutte le squadre partecipanti e come premio per ogni vittoria e passaggio del turno, il Chelsea vincitore ad esempio ha portato a casa 114,7 milioni di dollari mentre il PSG finalista sono 107 i milioni guadagnati.

Per le italiane invece le cifre sono nettamente più basse ma comunque importanti soprattutto per chiudere diverse operazioni di mercato, l’Inter ha infatti guadagnato 36,8 milioni di dollari mentre la Juventus ne ha portati a casa 27.