Sabato inizia il Mondiale Volley maschile, ecco i 14 convocati dell'Italia che difenderanno il titolo del 2022

Le parole del CT De Giorgi all’alba del Mondiale Volley

In questo inizio di settembre i protagonisti dello sport sono state le nazionali e in particolare quella di pallavolo femminile che è riuscita nell’impresa di conquistare il campionato del mondo in Thailandia dopo la medaglia d’oro delle Olimpiadi di Parigi della scorsa estate, appassionando tantissimi tifosi. Ora lo stesso compito toccherà alla squadra di Ferdinando De Giorgi che da domenica sarà impegnata nelle Filippine per il Mondiale Volley, che avrà inizio domani, come detto gli azzurri cercheranno di emulare le ragazze di Velasco per mantenere l’entusiasmo intorno allo sport e difendere la medaglia d’oro del 2022.

Lo stesso CT degli azzurri ha voluto omaggiare la vittoria dell’Italia e in particolare il suo collega Velasco, di cui ha sottolineato che più che le frasi significative e i concetti che esprime nei suoi discorsi lo colpisce la conoscenza che ha del gioco e la passione che mette nel suo lavoro. Grandi complimenti vanno poi al gruppo delle ragazze campioni da cui anche i suoi dovranno essere ispirati nella gestione dei momenti difficili e nell’unione tra tutti i membri della squadra rimasta la stessa dall’inizio alla fine del torneo e aiutata da grandi prestazioni e un gioco divertente che ha emozionato tutti.

Mondiale Volley, i 14 convocati della spedizione azzurra

In questa giornata sono poi stati confermati i 14 convocati del CT De Giorgi per il Mondiale Volley che dovranno avere, secondo le sue parole, il desiderio e l’esigenza più che la responsabilità di rimanere competitivi, difendere il titolo del 2022 e tornare davanti alle nazionali che nelle ultime competizioni li hanno superati. Il gruppo sarà formato dai palleggiatori Giannelli e Sbertoli, dai centrali Galassi, Anzani, Gargiulo e Russo, dagli schiacciatori Bottolo, Michieletto, Porro e Sani, dagli opposti Rychlicki e Romanò e dai liberi Balaso e Pace.

Oltre al tecnico azzurro anche il capitano della nazionale Simone Giannelli ha voluto dire la sua sulle aspettative della squadra per il torneo, confermando la voglia di tutti di tornare a vincere e mantenere il titolo conquistato tre anni fa e la carica di dimostrare di essere ancora tra le squadri più forti del mondo. Ad aumentare ancora di più la voglia di arrivare fino in fondo poi c’è la possibilità che l’Italia diventi campione del mondo con due squadre, anche se questa impresa non sarà così facile come hanno dimostrato le Olimpiadi e l’ultima Nations League.