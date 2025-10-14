Le Qualificazioni ai Mondiali 2026 hanno regalato l'ennesima impresa con la storica qualificazione di Capo Verde

Qualificazione ai Mondiali 2026, l’impresa di Capo Verde

In questi giorni si sono giocati i tornei di Qualificazione ai Mondiali 2026 non solo in Europa ma anche in altri continenti, in particolare in Africa, Nord America e Asia, a fare notizia questa volta è proprio la CAF che ha visto l’impresa di ottenere la qualificazione da una delle nazioni più piccole della storia. Chi parteciperà per la prima volta nella sua storia al torneo FIFA in programma in Messico, Canada e Stati Uniti è Capo Verde, un paese formato da un arcipelago situato a largo della costa Nord-Ovest dell’Africa e che ha vissuto un mix della cultura locale con quella dei suoi ex colonialisti portoghesi.

La squadra è allenata da Bubista, un ex difensore con anche un passato in Europa tra il Portogallo e la serie b spagnola considerato come una delle leggende locali, che è riuscito a mettere insieme una formazione di ottimo livello capace di subire pochi gol e sfruttare il talento dei suoi attaccanti migliori. Le stelle della squadra sono due vecchie conoscenze della Serie A, l’esterno Jovane Cabral passato da Lazio e Salernitana ora in forza all’Estrela Amadora, e l’attaccante Danilo Rocha Livramento ceduto in prestito dall’Hellas Verona al Casa Pia e miglior marcatore della squadra.

L’ultima delle esordienti ai Mondiali 2026

A guidare la squadra verso i Mondiali 2026 sono poi stati gli esperti Steven Moreira, difensore con una carriera divisa tra Ligue 1 e MLS, Jamiro Monteiro, centrocampista e cervello della squadra che milita in Olanda nel PEC Zwolle dopo anni negli Stati Uniti, e infine Garry Rodrigues, esterno che nella sua carriera ha vestito maglie importanti come quelle del Galatasaray e Fenerbahce. Capo Verde è riuscita nell’impresa conquistando il primo posto contro un ben più attrezzato Camerun che con la sconfitta nello scontro diretto ha messo a rischio la sua partecipazione.

Come detto Capo Verde entra nella storia anche come la nazione più piccola ad aver mai partecipato alla massima competizione FIFA, rubando così il record detenuto in precedenza da Trinidad e Tobago che era riuscito a qualificarsi nel 2006 finendo poi nel girone B con Inghilterra, Paraguay e Svezia. Prima dell’arrivo della squadra africana l’ultimo posto del podio era occupato dall’ultima ospitante dei Mondiali, il Qatar che nonostante l’enorme supporto del pubblico di casa non era riuscito a passare il turno nel girone A con Olanda, Senegal ed Ecuador.