Per qualificarsi ai Mondiali 2026, l'Italia dovrà passare dai playoff. Ecco quali potrebbero essere le sue avversarie

Mondiali 2026, le ultime possibilità di evitare gli spareggi

Dopo la misera vittoria per 2-0 contro la Moldavia e nonostante la partita contro la Norvegia che si giocherà domenica, l’Italia è ormai certa di dover passare dagli spareggi per potersi qualificare ai Mondiali 2026, eventualità che spaventa tutti i tifosi azzurri ancora memori delle sconfitte con Svezia e Macedonia del Nord. I tre punti conquistati a fatica infatti non bastano a raggiungere la squadra di Haaland che dopo un primo tempo difficile ha battuto per 4-1 l’Estonia, ottenendo un’altra vittoria di vantaggio sulla squadra azzurra e soprattutto aumentando la loro differenza reti.

La qualificazione della Norvegia per via diretta infatti non è ancora matematica ma l’unica opzione che rimane all’Italia sembra essere impossibile, la squadra di Gattuso infatti è costretta a vincere contro i primi in classifica del girone, impresa per niente facile ma neanche impossibile, e allo stesso tempo riuscire ad avere una differenza reti migliore. Per poter raggiungere questa possibilità gli azzurri dovrebbero riuscire a ottenere una vittoria con nove gol di scarto, impossibile vedendo la difficoltà nel trovare il gol riscontrata anche nella sfida di ieri.

Mondiali 2026, le possibili avversarie ai playoff

Dando quindi per accertato che l’Italia dovrà cercare di qualificarsi ai Mondiali 2026 attraverso gli spareggi, cerchiamo di capire quali potrebbero essere le avversarie che gli azzurri dovranno battere per volare in estate in Canada, Messico e USA e soprattutto per tornare nella massima competizione FIFA dopo due edizioni. La Nazionale di Gattuso sarà inserita nel gruppo A, o prima fascia, tra le seconde classificate con il miglior ranking permettendogli così di avere un accoppiamento sulla carta favorevole contro una formazione dell’ultima fascia.

Dopo la penultima partita del torneo di Qualificazione ai Mondiali 2026 quindi le potenziali avversarie dell’Italia nelle semifinali degli spareggi sono quelle ripescate dalla Nations League che in questo momento corrisponderebbero al Galles dell’attaccante del Tottenham Brennan Johnson, alla Romania degli ex Parma Man e Mihaila, all’Irlanda del Nord e alla Svezia di Isak e Gyokeres. Se si dovesse passare il primo turno poi ad oggi si andrebbe ad incontrare una tra Scozia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Albania, Islanda, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, e Macedonia del Nord.