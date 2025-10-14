Definite le possibili avversarie dell'Italia nei playoff validi per la qualificazione ai Mondiali 2026

Irlanda del Nord la speranza dell’Italia per i playoff dei Mondiali 2026

Nella giornata di ieri si sono chiusi gli impegni per alcune selezioni nazionali impegnate nel torneo di Qualificazione ai Mondiali 2026, tra queste sono scese in campo anche le squadre che in questo momento, secondo gli ultimi risultati, potrebbero essere le avversarie degli azzurri nei playoff che con molta probabilità dovranno affrontare per accedere alla competizione. L’Italia infatti se riuscirà a vincere contro Israele nella sfida di questa sera si assicurerà il posto agli spareggi potendo però continuare a sperare di riuscire a qualificarsi direttamente grazie ad una sconfitta della Norvegia contro l’Estonia.

Se dovesse partecipare ai playoff l’Italia sarebbe inserita nella prima fascia delle dodici squadre qualificate come seconde per via del suo ranking più alto delle altre e per questo nella semifinale a cui dovrà partecipare sarà accoppiata con una delle quattro ripescate dalla Nations League. Tra queste la speranza degli azzurri è quella di venire sorteggiati insieme all’Irlanda del Nord, la squadra che sulla carta è la più abbordabile delle quattro e che dovrebbe essere priva di qualsiasi giocatore di alto livello capace seriamente di impensierire la difesa azzurra.

Svezia, Romania e Galles le altre possibili avversarie per i Mondiali 2026

La più grande paura della Nazionale per i playoff validi per la qualificazione al Mondiale 2026 invece è quella di pescare la Svezia, squadra ricca di giocatori di talento e che in particolare fa affidamento su una coppia d’attacco dal valore complessivo di 220 milioni nell’ultima sessione di trasferimenti. La nazionale del Nord Europa poi è stata capace già nel 2017 di battere l’Italia di Gian Piero Ventura e impedirgli di partecipare alla competizione FIFA tenutasi in Russia per la prima volta dagli anni 30 del ‘900, dando così inizio al periodo di crisi della squadra azzurra.

Le ultime due possibilità invece vedono la squadra di Gattuso accoppiata con una tra la Romania e il Galles, squadre che ancora possono puntare alla partecipazione ai playoff posizionandosi come seconde nel loro girone, nel caso in cui invece venissero scelte come ripescate dalla Nations League sarebbero sfide sulla carta semplici ma da non sottovalutare. Entrambe sono infatti squadre che da diversi anni sono stabili partecipanti degli Europei e in particolare gli est europei sono stati una delle sorprese della competizione, nonostante siano stati eliminati agli ottavi di finale.