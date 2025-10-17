L'Italia ottiene un'altra posizione nel Ranking FIFA e raggiunge il nono posto, sarà però in quarta fascia in caso di qualificazione ai Mondiali 2026

Mondiali 2026, la situazione del Ranking FIFA

Le partite giocate dalle varie nazionali in questa e in tutte le altre occasioni dalla fine dei Mondiali in Qatar al raggiungimento dei Mondiali 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti avranno anche lo scopo di costruire la nuova classifica del Ranking FIFA che determinerà poi la divisione in fasce per la competizione di questa estate. Con gli impegni tenutisi nelle ultime settimane la classifica ha subito alcune trasformazioni che in particolare hanno visto come protagonista la nostra Nazionale italiana che dopo altre due vittorie è riuscita a scavalcare un altro scalino della classifica.

La squadra guidata dal CT Gennaro Gattuso infatti è riuscita a guadagnare i 1717.15 punti che valgono il nono posto in classifica superando così insieme Croazia e Marocco che invece sono state penalizzate per risultati e prestazioni non positive come quelle dei mesi precedenti. Gli azzurri mantengono quindi il loro posto nella top 10 che mantiene invariate le prime cinque classificate, rispettivamente Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra e Portogallo, a guadagnare una posizione è invece l’Olanda che supera il Brasile di Ancelotti mentre chiudono il Belgio ottavo e la Germania decima.

Mondiali 2026, perché gli azzurri saranno in quarta fascia

Come detto l’importanza del Ranking FIFA sta nelle fasce in cui la squadra verrà inserita al momento del sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026, che si verificherà il prossimo 5 dicembre, questa volta però nonostante la posizione importante che gli azzurri sono riusciti ad ottenere, anche in caso di qualificazione non sarebbero una delle teste di serie. Dove la squadra di Gattuso invece avrà il diritto di avere un accoppiamento favorevole sono proprio i playoff di qualificazione che vedranno gli azzurri giocare contro una delle quattro ripescate dalla Nations League.

La squadra azzurra inoltre, in caso di qualificazione ai Mondiali, rischia non solo di finire in un girone poco favorevole ma anche di essere pescata in uno potenzialmente difficilissimo visto che per un paradosso del regolamento verrebbe inserita nella quarta e ultima fascia dei sorteggi. In prima fascia infatti saranno inserite le 3 nazionali ospitanti, Messico, Canada e Stati Uniti, insieme alle 9 squadre con il ranking più alto tra quelle qualificate direttamente alla competizione mentre chi si sarà qualificato tramite i playoff verrà inserito automaticamente in quarta fascia a prescindere dalla posizione nel Ranking FIFA.