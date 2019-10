Mondiali Atletica 2019 Doha/ Programma delle gare e orari, oggi c’è la maratona!

Anche oggi sabato 5 ottobre 2019 i riflettori si accendono a Doha per un’altra giornata dei Mondiali di atletica 2019: pure però la fine di questa gloriosa edizione della manifestazione iridata è sempre più vicina e ormai non sono tante le occasioni per potersi cingere il collo con una medaglia. Pure anche oggi il programma di gare è davvero fitto e ovviamente non mancheranno gli azzurri pronti a coprirsi di gloria: dopo le imprese di Tamberi nella giornata di ieri nella finale per il salto in alto maschile, puntiamo molto oggi sulle staffette e nelle batterie e qualificazioni per la gare che saranno previste solo domani, giornata di chiusura di questi Mondiali di Atletica 1019 a Doha.

MONDIALI ATLETICA 2019 DOHA: LE GARE DI OGGI

Andiamo dunque subito a controllare che cosa ci proporrà il programma di gare odierno per i Mondiali di Atletica 2019 a Doha, facendo ovviamente però il giusto conto con il fuso orario tra Italia e Qatar. Siamo poi ormai abituati alla programmazione pomeridiana-serale di questa manifestazione: anche oggi gli appassionati italiani però saranno costretti a fare le ore piccole per non perdersi neanche un minuto dello show dell’atletica leggera. Tornando al calendario ecco che la prima prova della giornata è stata prevista alle ore 15,30 con le prime qualificazioni del lancio del giavellotto maschile e dei 100 m ostacoli femminile, a cui faranno seguito le prime batterie per il salto in lungo femminile. Nella prima serata però si farà sul serio con le batterie delle staffette 4×400 m, attese dalle ore 18,55 e con la finale del getto del peso maschile: di fila seguiremo dunque la gara per le medaglie del salto triplo femminile e le finali sempre per le donne dei 1500 m e dei 5000 m. A chiusura di questa eccezionale giornata per i Mondiali di Atletica leggera 2019 a Doha, le finali delle due staffette 4×100 m maschili e femminili oltre che la maratona maschile, il cui via però verrà dato solo alle ore 22,59 e che ovviamente costringerà gli appassionati a rimanere incollati alla tv fino a notte fonda.

