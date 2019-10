Mondiali Atletica 2019 Doha/ Programma e orari di gare e finali: occhio a Fofana

Siamo ormai nella seconda metà di questi appassionanti Mondiali di Atletica 2019 a Doha: oggi mercoledi 2 ottobre 2019 la grande atletica sarà quindi di nuovo protagonista in Qatar, nonostante le temperature estreme a cui gli atleti sono obbligati a gareggiare. Benchè la federazione mondiale abbia apposta previsto un programma di gare solo pomeridiane e notturne (specie in caso di grandi lunghezze come marce e maratone) per questa particolare competizione iridata, i problemi legati al caldo e all’umidità si fanno sentire: pure sono due anni che tutte le star della pedana si preparano a concorrere per l’oro iridato e certo non si fermeranno ora. Anzi anche per oggi i Mondiali di Atletica 2019 di Doha ci proporranno gare ricche di nomi pesanti e finali le cui medaglie sono tra le più prestigiose: vediamo subito che cosa ci propone il calendario, tenuto conto che però che anche oggi gli azzurri sono tra i nomi più attesi , benchè già ieri Gianmarco Tamberi abbia monopolizzato i riflettori e oggi Fofana promette scintille nei 110 m ostacoli, come Davide Re nei 400 m.

MONDIALI ATLETICA 2019: IL PROGRAMMA ODIERNO

Andiamo dunque a verificare che cosa ci propone il programma odierno per i Mondiali di atletica 2019 a Doha, tenuto già conto anche dell’ora di fuso orario tra Italia e Qatar. Ecco quindi che la prima gara oggi avrà luogo solo alle ore 15,35 con la prova per il decathlon dei 100 metri: di fila però ci faranno compagnia le qualificazioni del lancio del peso femminile e la prova dell’eptathlon dei 100 m ostacoli, con pure la seconda gara del decatlon, il salto in lungo. Solo alle ore 16,35 avranno poi inizio le batterie dei 1500 m donne e le prime qualificazioni del lancio del disco femminile, oltre che le eliminatorie dei 5000 m sempre femminili: nel mezzo spazio al lancio del peso per il decathlon. Alle ore 19,05 italiane ecco la prima gara che conta con le semifinali dei 110 m ostacoli maschili, dove spicca il nome dell’azzurro Fofana. Di fila nel tardo pomeriggio italiano saranno di scena le semifinali dei 400 m uomini (con il nostro Davide Re) e dei 400 m ostacoli femminile, con pure la prima finale di giornata, del lancio del martello maschile previsto alle ore 20,40: in mezzo ecco la prova del salto in alto per il Decathlon. Nella tarda serata il calendario dei mondiali di atletica 2019 ci propone le finali per i 200 m donne e dei 110 m ostacoli maschili: a chiusura della giornata però vi saranno anche le prove dei 200 m nell’eptathlon e dei 400 m del decathlon.

© RIPRODUZIONE RISERVATA